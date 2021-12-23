港聞

港聞二

打幼貓掟牆 投行顧問囚10周

【明報專訊】任職投資銀行財務顧問的內地男子，去年11月帶同一隻4個月大的幼貓到獸醫診所求醫期間自揭打貓，更在診所將幼貓掟向牆壁致其多處受傷，早前被裁定一項殘酷對待動物罪成，昨在東區裁判法院判刑。暫委裁判官朱文瀚明言案情嚴重，被告不應因幼貓在不當地方大小便，而向「無法以言語求助的小動物肆意虐待」，判囚10周，並頒令幼貓交由愛護動物協會看管。

帶貓看病自揭 診所內再打

被告蘭天琪（27歲）以2萬元等條件申請保釋等候上訴獲批。辯方求情稱，被告一直都愛護動物，涉案的幼貓被朋友棄養，被告主動領養，令幼貓在舒適的環境生活20多天，事發後幼貓傷勢非最嚴重，如今已完全康復，被告除已向愛協賠償2.8萬元外，另願意承擔日後照顧幼貓的費用，望法庭考慮非監禁刑罰。

辯方又稱，傳媒報道令被告蒙上污名已是嚴厲教訓，又提到被告身體有狀况，但無讀出詳情，朱官閱畢文件稱，審訊期間無留意到其症狀，「你唔講我都唔知，唔覺得佢唔尊重法官」。

堅持「開玩笑」 官指無悔意

朱官判刑稱，被告經審訊後定罪，背景報告顯示他堅持虐打小貓是「開玩笑」，可說毫無悔意。從診所的閉路電視片段可見，被告曾將幼貓掟向牆，並兩度掌摑幼貓，假如被告欠缺愛心或耐性，當初根本不應領養，如今令幼貓遭受不必要痛苦，亦相信事件對幼貓的精神創傷比肉體傷害更持久，明言案情嚴重，監禁無可避免，惟考慮被告初犯，並已向愛協支付照顧幼貓費用而酌情減刑兩周，判囚10周。

【案件編號：ESCC1054/21】

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