「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成

5名被告依次為一名現年17歲男生、學生李安翹（19歲）、浸大持續教育學院學生蘇雅賢（23歲）、學生謝兆雄（24歲）及結他教師陳樂燊（28歲）。辯方求情稱，就讀中大機械工程的謝由母親獨力撫養成長，他擔心無法照顧腰傷母親。高官明言不會考慮判案發時成年的被告非監禁式刑罰，將索取報告後判刑。

官：環境證供強 沒證據顯作為

高官引述警員證人供稱目睹首被告投擲汽油彈，但他所指和首被告的距離與片段相差甚遠，且由汽油彈着地至首被告遭截停相隔逾35秒，法庭未能評估警員的判斷誤差是否合理，不能穩妥接納他指首被告擲汽油彈。

高官續稱，縱然首被告和示威者跑往銅鑼灣，沒證據指出他在暴動範圍內逗留的時間和作為。即使針對眾被告的環境證供相當強，但不能排除他們在警方驅散時到場，看到來勢洶洶而跟示威者跑走，不能裁定他們涉終院判辭所指的「延伸的共同犯罪計劃」，或協助他人暴動，故裁定5人暴動罪不成立。惟根據片段，4人被裁定無合理辯解下使用蒙面物品。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）