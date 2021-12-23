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律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明

【明報專訊】前年8月31日灣仔衝突中，「陣地社工」陳虹秀等8人被控暴動罪，去年區域法院審訊後陳虹秀獲裁定表證不成立，其餘7人亦罪名不成立。律政司以案件呈述方式提出上訴，本月13日在法庭取得拘捕令，重新拘捕8人。警方昨帶陳虹秀及另兩人上庭，律政司申請向3人施加保釋限制，獲法官批准，保釋條件包括不得離港、交出旅行證件及每周到指定警署報到等。

3名到庭的答辯人分別為賴姵岐、龔梓舜、陳虹秀。3人的保釋條件分別為現金5000元、不得離開香港、須交出旅行證件、居住於報稱地址、更改地址前須在24小時通知警方、每周到警署報到一次。

辯：不擬潛逃 加限約束自由

代表龔梓舜及陳虹秀的資深大律師潘熙昨提出反對，稱律政司的申請約束兩人的人身自由，重申陳虹秀及龔梓舜在去年9、10月底分別獲裁定表證不成立及罪名不成立；裁決後律政司上訴，兩人亦有出席提訊，沒潛逃意圖，認為只要法庭下令，兩人須出席下次聆訊便可，毋須施加任何保釋條件。

潘熙又稱，陳虹秀為外展社工，每周到警署報到對其工作不便。無律師代表的賴姵岐則表示不反對律政司的申請。

官：條件基本 不影響工作

上訴庭法官彭偉昌質疑，律政司提出的條件「好基本」，「即使要staycation（住宿度假），只要24小時前通知警方便可」，且每周到警署報到一次只需3小時，「點影響工作」、「唔係好困難」，故不接納潘熙的陳辭，批准律政司的申請。

據了解，另一答辯人鍾嘉能前日（21日）亦被帶上法庭，以同樣條件獲保釋。至於餘下4人，警方現時未能尋獲他們下落。

案件8名答辯人分別為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫家晴、梁雁彬，同被控一項暴動罪。

【案件編號：CACC 278/21】

明報記者

（反修例風暴）

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