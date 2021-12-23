下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請

外傭、留學生、輸入二代佔八成申請

首階段的電子化簽證服務涵蓋各類延長逗留期限、外籍家庭傭工、「非本地畢業生留港或回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證申請。入境處表示，以上申請佔每年簽證申請約八成，預計明年下旬擴展至所有簽證類別，申請人仍可繼續親身或郵遞申請，但只會獲發電子簽證。

入境處稱，申請人可直接於電子申請表輸入資料及上載文件，獲批後會收到電郵通知，再透過信用卡或繳費靈付款，繳費後便可下載PDF檔案的電子簽證，可儲存在個人流動電子裝置或列印，入境時可直接出示電子簽證或列印版本。處方稱，網上遞交申請時，申請人可選擇將資料暫存系統及離開，已輸入的資料會暫存在系統內14天。

印有加密二維碼 可供核實

電子簽證上有個人資料、逗留條件及逗留期限，右上方亦印有加密二維碼。入境處助理首席入境事務主任（資訊系統）發展許一玲舉例，如果僱主想聘請外傭，可透過入境處應用程式掃描簽證上的二維碼，以核實其真偽及是否符合合法受聘。她又稱，有關二維碼經入境處電腦伺服器加密，其他流動應用程式無法讀取。

入境處表示，下周二前簽發的入境簽證、進入許可及延長逗留期限的標籤，在有效期或逗留期限屆滿前仍然有效，但由中國駐海外使領館及特區政府駐內地辦事處入境事務組發出的入境簽證或進入許可，仍會沿用現時做法，即簽發貼紙式標籤。