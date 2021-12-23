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外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」

【明報專訊】國務院在香港立法會選舉結束翌日發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，闡明中央政府對香港民主發展的原則立場後，外交部駐港公署昨天就白皮書為外國領事及商會代表等舉行吹風會，特派員劉光源席間表示，中央政府支持香港民主發展立場從未動搖，新選舉制度實現了「五彩斑斕」的民主。中聯辦發言人昨批評美英等少數西方國家自詡「民主教師爺」，對香港立法會選舉「攻擊抹黑，指手劃腳」，認為只會讓世界愛好和平、追求民主的人，看清他們雙重標準的本性。

駐港公署的吹風會約120人獲邀出席，除外國使節及商會代表，亦有中外傳媒、香港法律界及青年等代表。劉光源稱，白皮書有助反擊內外反中亂港勢力干擾及破壞香港的民主發展，為香港民主發展的重要問題正本清源，他重申港英時期沒有民主，批評個別國家強加政治制度於人，香港及中國人民絕不稀罕及接受「民主陷阱」。

劉光源又指，外部勢力在香港「完善選舉制度」後叫囂「民主已死」，詆譭中央涉港政策，強調中國政府將繼續推動香港民主發展，重視及保護各國投資者在港利益，並讚揚新選舉制度實現了「五彩斑斕」的民主，反駁有關「愛國者治港」排除異見分子在管治架構之外之說，不符事實。

政務司長李家超、財政司長陳茂波、保安局長鄧炳強及政制及內地事務局長曾國衞，昨相繼發表網誌歡迎白皮書。李家超提到白皮書以歷史及事實顯示了英美等國的偽善，批評外國抹黑香港民主發展；鄧炳強則指白皮書充分表現中央堅定支持香港的民主向前發展；曾國衞則談及「愛國者治港」是天經地義，批評西方抹黑立法會選舉。

西方聲明關注港民主受侵蝕

中聯辦斥美民主「千瘡百孔」

由美英等國組成的「五眼聯盟」、七國集團及歐盟外長先後發聲明，關注香港選舉制度的民主成分受侵蝕，中聯辦發言人昨回應指，新選制在立法會選舉中首次成功實踐，任何外部勢力的詆譭及干預也無法阻擋香港邁出實現優質民主的步伐，並斥美國民主狀况千瘡百孔，美英等少數西方國家對外部勢力干涉選舉百般防範，但對香港民主發展卻無端指摘，並干擾破壞選舉事務，強調只有符合自身實際、能夠解決問題的民主才是好民主。

（2021立法會選舉）

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