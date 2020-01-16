陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」

陳克勤代表20名候任直選議員讀出聯署聲明，他稱今次選舉非常激烈，與2019年區選「暴力」情况不同，今次安全、有序、公平公正，候選人是良性競爭，消除了以往立法會選舉的弊端文化。他表示，有人對選舉的無端批評，是對過百萬名選民的侮辱，對民主精神的踐踏，作為民意代表的他嚴厲譴責，並形容今次選舉是「香港特色民主發展的成功實踐」。

稱通關屬各黨派「共同話題」

李慧琼：冀家庭商務配額各半

民建聯主席李慧琼表示，會向政府提意見，完善施政，希望各黨派在民生問題加強合作。至於有何合作倡議，她稱暫未討論，亦未有共同協調機制，但稱通關是共同話題，希望政府在配額上能兼顧家庭需要和商務需求，兩者應各佔一半。

林素蔚特別提到，作為社工希望與社福界候任議員狄志遠合作。另外，張欣宇稱會辭任港鐵工程師，全職做議員，以免將來在議會有利益衝突。

對於直選當選者「清一色」，新民黨主席葉劉淑儀稱「當然希望議會五光十色」，但是某些政黨決定不參選，亦不願支持獨立候選人，她強調選舉是選民決定。實政圓桌田北辰則提到，最後議會是否成功是看投票率，議會在未來4年要爭取高投票率，呼籲議員「如何監察政府才是最緊要」，方能提升4年後選舉的投票率。

田北辰：須監察政府 爭取投票率

葉劉：外國投票率高因挑起情緒

葉太則反駁，政治制度成敗，投票率並非最重要，而是新制度推出後議會能否真正腳踏實地、解決民生問題，如審批政府預算、監察政府、能否落實對市民承諾等，以協助改善經濟民生。她指出，外國投票率高，是因為有人挑起民眾情緒，對社會並非好事。

明報記者

（2021立法會選舉）