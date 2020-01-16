陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」

【明報專訊】立法會選舉塵埃落定，地區直選當選者「清一色」建制派。20名直選候任議員昨會見傳媒，被問到直選結果能否做到港澳辦主任夏寶龍期望的「五光十色」，民建聯副主席陳克勤稱選舉過程五光十色，候選人有很多政治光譜，如泛民、中間派；工聯會吳秋北稱，凡參選都是建制一部分，不應再用過往泛政治化的標籤。專業動力林素蔚和香港新方向張欣宇被問到是否認同屬建制派一員，林稱不能形容自己是建制派，而是「貼地民生派」；張稱標籤無助解決問題。
陳克勤代表20名候任直選議員讀出聯署聲明，他稱今次選舉非常激烈，與2019年區選「暴力」情况不同，今次安全、有序、公平公正，候選人是良性競爭，消除了以往立法會選舉的弊端文化。他表示，有人對選舉的無端批評，是對過百萬名選民的侮辱，對民主精神的踐踏，作為民意代表的他嚴厲譴責，並形容今次選舉是「香港特色民主發展的成功實踐」。
稱通關屬各黨派「共同話題」
李慧琼：冀家庭商務配額各半
民建聯主席李慧琼表示，會向政府提意見，完善施政，希望各黨派在民生問題加強合作。至於有何合作倡議，她稱暫未討論，亦未有共同協調機制，但稱通關是共同話題，希望政府在配額上能兼顧家庭需要和商務需求，兩者應各佔一半。
林素蔚特別提到，作為社工希望與社福界候任議員狄志遠合作。另外，張欣宇稱會辭任港鐵工程師，全職做議員，以免將來在議會有利益衝突。
對於直選當選者「清一色」，新民黨主席葉劉淑儀稱「當然希望議會五光十色」，但是某些政黨決定不參選，亦不願支持獨立候選人，她強調選舉是選民決定。實政圓桌田北辰則提到，最後議會是否成功是看投票率，議會在未來4年要爭取高投票率，呼籲議員「如何監察政府才是最緊要」，方能提升4年後選舉的投票率。
田北辰：須監察政府 爭取投票率
葉劉：外國投票率高因挑起情緒
葉太則反駁，政治制度成敗，投票率並非最重要，而是新制度推出後議會能否真正腳踏實地、解決民生問題，如審批政府預算、監察政府、能否落實對市民承諾等，以協助改善經濟民生。她指出，外國投票率高，是因為有人挑起民眾情緒，對社會並非好事。