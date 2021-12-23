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刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提

【明報專訊】今年8月獲委任為刑事檢控專員的楊美琪，昨日發表任內首份律政司刑事檢控工作報告《香港刑事檢控2020》。她在年報表示，對於外界指控律政司作「政治檢控」或受外界干預感到遺憾，強調檢控工作獨立，檢控人員「絕不能屈服於政治、傳媒或公眾的壓力」；律政司去年成立「特別職務組」，專責處理反修例示威案件。本報翻閱資料，組內的檢控人員負責多宗國安法案件，惟報告中沒有提及「國安法」案件。

專員楊美琪首份報告

稱檢控人員無懼壓力

楊美琪在序言部分指出，去年部分政治敏感的案件受外界「無理、偏頗的批評」，強調檢控決定均是按適用法律、《檢控守則》及證據所作出，檢控人員「無懼受到政治干預，或任何不當或不必要的壓力左右」。

楊美琪亦提到，檢控決定受傳媒及公眾的嚴厲監察，檢控人員遭部分市民「惡意無理謾罵」，但認為若市民接收「準確持平」的資訊，便能讓司法體系有效運作；年報內「傳媒關係組」部分則提到，公眾對刑事司法制度的監察「日益嚴謹」，故投入更多人力資源，處理傳媒和市民的相關查詢。

特職組去年成立 專責反修例示威案

報告新增長6頁的「特別職務」部分，指由前年6月起，香港經歷「前所未有的動蕩」，公眾秩序受擾亂，故在去年4月成立「特別職務組」專責處理相關案件，成立初期由當時仍為副刑事檢控專員的楊美琪掌管，工作包括擷取相關案情及法律爭議點、負責案件上訴聆訊等，另列出黎智英、李卓人等人8．18維園集結、「赴湯杜火」就暴動定義終極上訴等多宗由該組負責的案件（見圖）。

負責維園集結「赴湯杜火」案等

架構圖表顯示「特別職務」由1名副刑事檢控專員、1名高級助理刑事檢控專員、兩名助理刑事檢控專員組成。翻查政府機構電話簿資料，署理副刑事檢控專員周天行、署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟等4人隸屬「特別職務」，其中周天行多次代表律政司，曾在唐英傑案擔任主控官，以及處理黎智英涉勾結外國勢力等國安法案件的提訊程序；伍淑娟則負責「光城者」涉串謀恐怖活動等案的提訊，惟70頁報告中未見提及「國安法」、「國家安全」等相關案件。

本報向律政司查詢「特別職務」組是否負責國安法案件，至截稿前未獲回覆。

疫情影響 處理案件跌7.8%

報告另提及疫情影響工作秩序，其中處理的案件數目較前年下跌7.8％至4670宗，出庭日數亦跌，提供法律指引次數則上升13.7%至13,895次。人手方面，去年有1名首長級人員、兩名政府律師及兩名法庭檢控主任離任，另增聘6名高級律師及1名法律翻譯主任。

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