國產3水炮車到港 耗990萬

警方昨證實，額外採購的3輛較小型的水炮車昨日已到港，為應對日趨複雜社會環境帶來的挑戰及行動需要，額外採購的水炮車可讓警隊在不同環境下執行人群管理工作時有多一個行動裝備的選項。發言人又稱，警方有嚴謹的武力使用守則，包括只會使用最低程度的武力、在使用武力前會在情况許可下向對方發出警告及讓有關者有機會遵守警方指令，以及當目的已達時會停止使用武力，有關守則在警方使用水炮車時同樣適用。

消息：外國款大不合窄巷

據了解，3輛新水炮車由內地廠商生產，耗資990萬元，機電工程署正驗收，並會做調校等程序，預計明年2至3月可交給警務處。至於為何選國產，消息人士表示，因為外國生產的水炮車體型較大，在香港橫街窄巷不夠靈活，造價亦較昂貴，加上現時未必能直接向外國採購物資，故今次採購國產水炮車。連同新的水炮車，警隊水炮車隊倍增至6輛規模，被問及為何現時無示威仍增購水炮車，消息人士表示，新水炮車去年底訂購，且現時局勢仍有很多變數。

機電署驗收 明年2月交警方

保安局去年4月解釋要增購水炮車原因時表示，是要更有效處理暴亂或於大型非法集結期間可能出現的違法行為，驅散使用暴力衝擊者，制止嚴重危害公共安全及公共秩序的行為，以及在示威者與警務人員之間製造安全距離，以減低他們和警務人員受傷的機率。