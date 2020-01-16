首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」

3個屋苑唯一位於市區的是高宏苑，毗鄰鯉魚門邨及油塘中心，附近有房委會「大本型」商場及港鐵油塘站，屋苑將有兩幢樓宇共2021伙，實用面積185至489呎，售88萬至286萬元，平均呎價5710元，兩幢樓宇料分別於2024年11月底及2025年1月底落成。

油塘高宏苑最大489方呎

馬鞍山錦柏苑料2026建成

錦柏苑則毗鄰欣安邨，鄰近屯馬線恆安站，提供1896伙，實用面積184至473呎，售79萬至273萬元，平均呎價5260元，料2026年2月底落成，屬樓花期最長項目。清濤苑毗鄰清河邨，共776伙，實用面積由277至449呎，售117萬至229萬元，平均呎價4690元，料2024年10月底落成。

1400名額留「有長者家庭」

500供一人申請者

據了解，新一期綠置居明年第三至第四季接受申請，第四季攪珠，明年底至2023年初揀樓；由於距離申請尚有9個月，房委會擬於接受申請前，重新評估3個屋苑市值，再敲定最終折扣率及售價。房委會將預留1400個名額予「家有長者」綠表家庭申請者，以及500個名額予綠表一人申請者。

消息：檢視銷情 盡量減細單位

新一期綠置居仍有不少細單位，其中高宏苑有387個185至223呎單位，佔屋苑單位19%；錦柏苑亦有160個184至185呎單位，佔屋苑單位8%。消息稱，房委會檢視近期綠置居及居屋銷情後，發現綠表買家傾向選擇面積較大、地區較佳單位，房委會正檢討綠置居機制，以制訂更適合買家的單位組合比例，並在情况許可下，盡量減少高宏苑和錦柏苑細單位數目。

至於目前仍滯銷的青富苑及蝶翠苑，據悉至今仍有500多伙未售，大多是青富苑單位。消息稱，房委會計劃將這批單位納入編配公屋凶宅的「特快公屋編配計劃」，給予今年3月31日前登記輪候公屋的綠表者選購，即屆時合資格綠表者若申請「特快公屋編配計劃」，可選擇包括公屋凶宅等不受歡迎單位，或選購青富苑及蝶翠苑單位，售價將維持早前推售水平。據悉，房委會料明年第三季接受有關申請，明年第四季揀樓。