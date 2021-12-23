06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇

最高罰50萬昔多罰幾萬 政府擬修

蕭倩文稱，即使最高罰50萬元，過往罰款個案卻普遍更低，大多幾萬元或十幾萬元。她認為，牽涉人命傷亡的嚴重意外罰則太輕毫無阻嚇力，又稱政府正就修訂罰則諮詢及研究。她認為罰款上限調至5000萬元較佳，但最重要仍是令人知道工傷意外的嚴重，並希望法庭判刑時考慮嚴重程度提高罰款額，「罰款金額愈高，更有幫助」。

政府早前就職安健相關條例、包括《工廠及工業經營條例》的職安健罰則提交修訂建議，將「僱主一般責任條款」最高罰款由50萬元統一增至300萬元，最高監禁6個月提高至兩年，惟最高罰款懸而未決。蕭說，據她了解政府計劃將罰款由原來考慮最高600萬至5000萬元，下調至600萬至2000萬元，甚至有可能減至1000萬元，而較嚴重的「可公訴罪行」最高監禁刑期維持3年。勞工處回應稱，因應各持份者對修訂建議的意見，該處正考慮適當調整修例建議的細節，務求修訂罰則至具足夠阻嚇力的合理水平。