質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代

遺年幼子女 兩家嘆失支柱

痛失摯愛的樊太，昨在家屬陪同下會面傳媒。她引述有警員向家屬表示，丈夫被發現時只佩戴一個普通外科口罩，自己以往亦詢問過丈夫，只戴普通口罩落井工作是否危險，惟丈夫稱「無計啦，鬼叫你窮，乜都要做，人哋叫你做就做」。她質疑勞工處雖有相關工作指引，惟無人會檢查是否做足，要求其公司、機管局及勞工處交代並對事件負責。據悉機管局今派代表與家屬會面。

樊柱樑的母親亦表示，醫生稱兒子吸入過多沼氣，救出時已無呼吸脈搏。她激動表示，難以接受兒子墮井，又稱兒子遺下兩名年幼子女，是家庭唯一經濟來源，不知以後如何生活：「咁就無咗個仔，你話，我個仔得30幾歲咋……日後生活點樣過？」

「夫知工種危險 為還債繼續」

意外中同樣不幸身亡的38歲死者趙高，生前亦育有一名8歲女兒。趙太傷心表示，丈夫在該公司工作數年，數年前家翁在內地患癌去世，丈夫為籌措醫療費欠下不少債務，即使明知工種較危險，仍因收入較高而繼續。她稱家庭經濟狀况近日才稍稍穩定，自己亦曾勸他轉行，未料丈夫意外身亡，「我老公先30幾歲，得番我同我個女，佢家庭支柱嚟，無咗佢我都唔知點生活」。

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