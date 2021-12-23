港聞

港聞一

污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩

【明報專訊】赤鱲角駿群路與東岸路交界一個污水井昨疑有氣體泄漏，兩名在井內工作的工人吸入沼氣後不適暈倒並墮落井底位置，送院後不治，從井口湧出的沼氣亦令3名在地面工作的工人不適送院，至昨晚情况嚴重。有關工地屬機管局工地範圍，勞工處正調查意外原因，並發出暫時停工通知書。有家屬稱死者生前落井底工作時只配備一個普通外科口罩，質疑承辦商提供保護措施不足。

未回應保護措施

機管局：承辦商已評估風險

機管局未有回應工地是否已提供足夠保護措施等問題，僅稱整項工程展開前，承辦商已就相關工序評估風險及做相關測試，相關工人均為合資格人士，已接受相關訓練，而承辦商須按程序做安全檢查才開始工作，現時相關工地已停工，機管局會配合相關調查工作。該局又稱，昨早接獲報告稱有關工業意外時，已即時派員到場跟進，並對兩名工人死亡深感難過及對家屬致以深切慰問，局方及承辦商會盡快聯絡工人家屬，提供支援及協助。

勞工處表示，意外後已即時派員到場調查，並向承辦商發出暫時停工通知書，停止在該污水井內進行渠務工程工作，直至處方信納工地已採取措施消除有關危害才可復工。

事發昨早9時許，發生意外的污水井約4米深，兩名男工人當時正在離地面2.5米深位置做喉管檢查及清潔等工作，其間懷疑有氣體泄漏，二人吸入沼氣後暈倒，並急墮1.5米至井底位置。沼氣從井口湧出，正在地面工作的3名男工吸入後亦不適。警方接獲工友報案，消防員亦趕至，戴上防毒面罩等工具進入井底將墮井二人救出。兩名工人分別為38歲趙高及34歲樊柱樑，獲救時已昏迷，被送往北大嶼山醫院急救，惜回天乏術，死因有待驗屍後確定。而3名吸入沼氣後不適工人分別34歲姓李、37歲姓蔡及65歲姓陳，清醒送院，至昨晚情况嚴重。

醫生：沼氣或含毒 多吸即昏

急症科專科醫生馮顯達表示，吸入過多沼氣會即時感到不適，嚴重更會即場昏迷甚至致命。他解釋，沙井等地方的沼氣多含硫化氫，該化合物帶有毒性，可影響全身多個系統，包括腦部；即使是部分未有帶毒性的沼氣，亦可能令吸入者缺氧。他表示，急症室醫生一般會為傷者供氧及解毒，視乎傷者缺氧及中毒情况，若輕微缺氧可完全康復，嚴重缺氧則會令腦細胞壞死，影響日後生活。

兩月兩沙井奪命 工會促檢討監管

香港建造業總工會昨發聲明，對上月18日小蠔灣污水廠1死3傷墮沙井意外後一個多月內再有同類事件深表遺憾。該會強調，根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，東主或承辦商須委任合資格人士評估密閉空間內的工作環境，包括是否有缺氧或其他有害氣體如一氧化碳、硫化氫及甲烷等情况，並建議採取相關安全措施，如使用儀器量度有害氣體，並保持足夠通風，需要時須提供合適呼吸輔助器，以及採用工作許可證制度，方可批准受過相關培訓的工人工作。該會要求勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法漏洞，修補不足之處，切實加強監管巡查工作。

香港管綫專業學會前會長兼社建中心會長黃敬表示，污水井等設施一般有防墮設施等，工人進入井內工作前，工地應要事先測量井內氣體情况，並在工作期間實時監測。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕機管局 工業意外

上 / 下一篇新聞

質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
國產3水炮車到港 耗990萬
國產3水炮車到港 耗990萬
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施
專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施
支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月
支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
【Emily】考牌復故業 落選電工：選舉翌日上堂 會計妹fb改名「文在野」續監察政府
【Emily】考牌復故業 落選電工：選舉翌日上堂 會計妹fb改名「文在野」續監察政府
【Emily】旅局慶虎年 唔搞巡遊搞桌遊
【Emily】旅局慶虎年 唔搞巡遊搞桌遊