污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩

未回應保護措施

機管局：承辦商已評估風險

機管局未有回應工地是否已提供足夠保護措施等問題，僅稱整項工程展開前，承辦商已就相關工序評估風險及做相關測試，相關工人均為合資格人士，已接受相關訓練，而承辦商須按程序做安全檢查才開始工作，現時相關工地已停工，機管局會配合相關調查工作。該局又稱，昨早接獲報告稱有關工業意外時，已即時派員到場跟進，並對兩名工人死亡深感難過及對家屬致以深切慰問，局方及承辦商會盡快聯絡工人家屬，提供支援及協助。

勞工處表示，意外後已即時派員到場調查，並向承辦商發出暫時停工通知書，停止在該污水井內進行渠務工程工作，直至處方信納工地已採取措施消除有關危害才可復工。

事發昨早9時許，發生意外的污水井約4米深，兩名男工人當時正在離地面2.5米深位置做喉管檢查及清潔等工作，其間懷疑有氣體泄漏，二人吸入沼氣後暈倒，並急墮1.5米至井底位置。沼氣從井口湧出，正在地面工作的3名男工吸入後亦不適。警方接獲工友報案，消防員亦趕至，戴上防毒面罩等工具進入井底將墮井二人救出。兩名工人分別為38歲趙高及34歲樊柱樑，獲救時已昏迷，被送往北大嶼山醫院急救，惜回天乏術，死因有待驗屍後確定。而3名吸入沼氣後不適工人分別34歲姓李、37歲姓蔡及65歲姓陳，清醒送院，至昨晚情况嚴重。

醫生：沼氣或含毒 多吸即昏

急症科專科醫生馮顯達表示，吸入過多沼氣會即時感到不適，嚴重更會即場昏迷甚至致命。他解釋，沙井等地方的沼氣多含硫化氫，該化合物帶有毒性，可影響全身多個系統，包括腦部；即使是部分未有帶毒性的沼氣，亦可能令吸入者缺氧。他表示，急症室醫生一般會為傷者供氧及解毒，視乎傷者缺氧及中毒情况，若輕微缺氧可完全康復，嚴重缺氧則會令腦細胞壞死，影響日後生活。

兩月兩沙井奪命 工會促檢討監管

香港建造業總工會昨發聲明，對上月18日小蠔灣污水廠1死3傷墮沙井意外後一個多月內再有同類事件深表遺憾。該會強調，根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，東主或承辦商須委任合資格人士評估密閉空間內的工作環境，包括是否有缺氧或其他有害氣體如一氧化碳、硫化氫及甲烷等情况，並建議採取相關安全措施，如使用儀器量度有害氣體，並保持足夠通風，需要時須提供合適呼吸輔助器，以及採用工作許可證制度，方可批准受過相關培訓的工人工作。該會要求勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法漏洞，修補不足之處，切實加強監管巡查工作。

香港管綫專業學會前會長兼社建中心會長黃敬表示，污水井等設施一般有防墮設施等，工人進入井內工作前，工地應要事先測量井內氣體情况，並在工作期間實時監測。

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