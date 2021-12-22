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2021年12月22日星期三
港聞二
名校退學率升 聖若瑟書院12.7% 5年新高料流失逾百人 有校長稱多涉初中生兼「走得急」
升學顧問：「救生艇」受歡迎 選加國讀大學者年增五成
謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作
狄志遠「昨孤單今溫暖」 稱會主動接觸中聯辦
譚惠珠：三成投票「算好」 謝偉俊：多不投票大警號
共獲1559票 張欣宇成「邊境票王」
G7批立選「蠶食民主」 港府：當選者多元顯政治包容
家長涉施襲 兆霖校長：屢藉傳媒抹黑 稱上任後30教職員離任「與己無關」
黃子悅初選案還押逾9月保釋 旁聽男戴帽入庭被逐
壹傳媒黎智英「兩高層」控欺詐 交國安法官審
林鄭料今見習近平 政界關注連任信息
12港人案 7人擬認妨礙司法
涉轉發許智峯白票帖 兩人准保釋
居屋綠置2至5年轉售 兩年增43倍 今年頭9月133宗成交 轉售限制擬擴至5年
下期居屋推7屋苑 北角驥華苑呎價近萬元
認示威「犯聚」 Lunch哥判1年感化
監守自盜 機場警囚9月 官：私吞失物辜負市民信任 無意物歸原主
遭淋液點火燒屋 李小龍替身演員陳一言危殆
職安意識低 工權會籲加強執法
市民投訴巴士實時App不「實時」
寮屋起逾百公斤毒 警拘情侶
城巴軍車「狹路相逢」
的士剷行人路 兩人傷
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大灣區GBA專題：南沙推科創10條 重金支援產業鏈發展
大灣區GBA專題：粵銜接港澳市場監管 共享食安等數據
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【Emily】撰中文信予「五眼」 何君堯：五眼盲的
【Emily】被指擅掛橫額 黃學禮遭追4萬移除費
【Emily】西九夢幻小鎮 平安夜聖誕開至凌晨
【Emily】伍凱欣開舖 寄賣牆內黨友貨物籌款
【Emily】國際初中科學奧林匹克 港生奪2金4銀
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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