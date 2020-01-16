大灣區GBA專題：粵銜接港澳市場監管 共享食安等數據

據《南方日報》、《廣州日報》報道，《規劃》特別以專章強調推動廣東建立與港澳銜接的監管標準和制度規範，建設粵港澳大灣區標準化研究中心，研究制定發布「灣區標準」，鼓勵檢驗檢測認證機構開發基於「灣區標準」的認證服務項目，推動三地規則銜接，建設灣區統一大市場。

銀政通向港澳拓展

廣東省市場監管局長麥教猛表示，《規劃》明確推動商事登記「銀政通」服務向港澳地區拓展。「銀政通」是跨境工商登記服務，境外投資者毋須親身前往內地，在香港就可提交登記資料、開通公司銀行帳戶。

《規劃》還提到，廣東將提高大灣區食品安全監管信息化水平，完善食品原產地追溯制度，推動食品安全監管數據共享。藥品方面，廣東省將建設大灣區藥品醫療器械研發、生產、流通和使用的「軟聯通」機制，承接國家藥監局委託展開的港澳外用中成藥進口註冊、港澳藥品醫療器械在大灣區內地城市生產等審批工作，支持橫琴進一步推進臨牀急需、港澳已上市藥品醫療器械在大灣區內地指定醫療機構使用；支持前海藥品醫療器械監管創新，為港澳和國際高水平醫院在前海設立機構提供更優質服務，同時探索設立深港澳中藥產品跨境銷售平台。

加強知識產權通報 協作執法

消費維權一體化

麥教猛表示，廣東將提升粵港、粵澳知識產權合作機制，加強知識產權信息通報和執法協作，打擊跨境侵犯知識產權等違法行為，並將舉辦粵港澳大灣區知識產權交易博覽會、粵港澳大灣區高價值專利培育佈局大賽等。

同時，《規劃》將推進大灣區「消費維權一體化」建設，加強粵港澳三地投訴規則銜接，推動建立糾紛解決機制，提升跨境投訴處理效能。