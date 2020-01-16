大灣區GBA專題：南沙推科創10條 重金支援產業鏈發展

【明報專訊】為進一步吸引並扶持科創企業發展，以及吸納科創人才，南沙區政府最新公布《廣州南沙新區支持科技創新的十條措施》（下稱科創10條），在人才生態、原始創新、技術攻關、產業升級和金融支撐5方面，重金支持科技創新全產業鏈的發展。支援包括，給予高層次科創人才最高1000萬元（人民幣，下同）的安居補貼，並提供為期5年的人才補貼；支持原始創新方面，符合區內產業發展研究方向且具重大科技創新支撐作用的科研平台，每個平台將獲最高2億元資金支持；另外，南沙將設立創業投資引導基金和科技型中小企業信貸風險補償資金池，規模20億元，讓科創企業在發展期間獲得金融扶持。