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大灣區GBA專題：廠商會品牌局廣東台合作 廣東直播帶香港貨 港甄選助港商內銷

【明報專訊】近年內地興起「直播帶貨」（即網上直播推銷），為港商拓展內銷提供新渠道。香港中華廠商聯合會、香港品牌發展局聯同廣東廣播電視台推出為期一年的「港甄選」買遍大灣區公益直播活動，協助本港企業借力近年火熱的直播帶貨，加快進軍大灣區零售市場。首場直播帶貨明年1月中旬舉行，以迎接農曆新年前內地民眾辦年貨的消費好時機。

首場明年1月迎農曆年 甄子丹任大使

主辦單位上周五（17日）為「港甄選」活動舉行啟動儀式，活動將於明年在抖音平台上舉辦一系列網絡直播帶貨，並會邀請香港和內地一眾著名KOL、網紅等擔任主持人，向內地消費者推銷產品。

為隆重其事，藝人甄子丹獲邀擔任「港甄選」宣傳大使。首場活動預計於明年1月中推出，以配合農曆新年前購物旺季。活動將以推廣香港品牌貨品為主，品牌局及廠商會將為每場直播帶貨甄選出10多個優質且具口碑的香港品牌企業參與，而廣東廣播電視台則負責執行直播的具體安排。主辦單位計劃未來直播帶貨中，加插大灣區其他城市當地品牌，與香港品牌聯合推廣，將香港和廣東省兩地品牌優勢結合。

至於即將參與首場「港甄選」直播帶貨的品牌，包括德國寶、家得路、EDO Pack/甜品二重奏、香港美心、奇華餅家、海馬牌、鴻福堂、詩樂氏、美味棧，以及維特健靈旗下多款健康產品，種類涵蓋家電廚具、食品、保健產品、家居用品等。

史立德：強強聯手 對銷量有信心

廠商會會長史立德表示，香港製造業根基雄厚，而香港產品及品牌無論在技術、品質、設計、信譽，以至服務等各方面亦贏盡口碑，但要在競爭龐大的內地市場突圍而出並不容易。他形容今次活動是「強強聯手」，各主辦單位皆擁有強大實力、經驗和號召力，有信心能為參與的香港品牌帶來令人滿意的銷售成績。

品牌局主席陳國民則認為，是次活動可體現香港企業怎樣發揮香港品牌的優勢，進一步引領大灣區品牌創建，他期望香港品牌能藉此機會提升在內地的知名度，並幫助香港業界了解新興的電子商貿模式，克服在網絡推廣方面的不足。廣東廣播電視台總編輯曾少華亦表示，是次活動除了能夠把香港優質品牌推介予內地消費者，亦能為香港年輕人創業拓展新思路。

明報記者

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