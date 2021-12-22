港聞

港聞二

市民投訴巴士實時App不「實時」

【明報專訊】交通諮詢委員會轄下交通投訴組今年第三季共接獲10,344宗投訴及建議，按年大增73.4%。其中有市民投訴，稱九巴應用程式顯示班次與實際情况有偏差，更不時「脫班」，令市民無所適從。

上季萬宗交通投訴 年升七成

交通投訴組昨日發布今年第三季季報，其中專營巴士及的士服務投訴數字倍升，按年分別飈升153.1%及107.3%，經轉介後，季內共有63名駕駛者被票控。報告指有一名投訴人在該季共提出682宗投訴，即平均每日提出逾7宗投訴。

顯示班次不準 不時脫班

季報披露，有市民向投訴組反映不滿九巴應用程式顯示時間與實際班次及到達時間有偏差，例如提早開出、誤點及脫班，對市民計劃巴士行程造成不便，部分投訴人更要求運輸署監察九巴實時巴士到站資訊的準確度。運輸署稱已跟進投訴，亦已促請九巴提高預計巴士到達時間系統的準確度，並研究在應用程式中加入更多與服務延誤有關的資訊。

九巴回覆本報查詢時表示，巴士的預計行車時間容易受到不同的交通情况影響，如交通阻塞、突發事故等，九巴一直倡議在繁忙路段及繁忙時間設立公共交通專線等建議，希望有助緩減公共交通擠塞，提高公共交通服務的穩定。九巴又指會繼續加強預計巴士到站時間系統，並增加提示信息。

裕民坊交匯處加設交通燈

季報又透露，有市民反映自觀塘裕民坊公共運輸交匯處今年4月啟用後，協和街小巴總站入口交通十分繁忙，建議在交匯處提供行人過路設施，改善該處交通。運輸署稱已要求市建局檢視整個交匯處設計，有關地點亦於今年7月底加裝交通燈控制的行人過路處。

相關字詞﹕交通投訴組 九巴

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