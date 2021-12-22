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職安意識低 工權會籲加強執法

【明報專訊】工業傷亡權益會昨發表報告，今年共記錄及跟進73宗職業傷亡個案，其中49宗在工作場所因意外死亡，31宗涉建造業，高處墮下致死個案20宗，佔總數逾四成。工權會形容本港社會輕視工人安全風險，呼籲政府大幅提升違反職安條例罰則，並加強巡查，讓員工及管理層警惕職業安全。

工人墮下死亡佔比四成

報告提到，勞工處今年共錄得23宗奪命工業意外，較去年少兩宗，惟建造業個案由18宗增加至22宗，增幅約兩成。工權會總幹事蕭倩文表示，今年6月4日至12月2日本港半年內發生4宗、與俗稱「飛棚」的懸空式棚架有關的致命工業意外，分析是社會輕視安全風險所致。

蕭解釋，工人安裝狗臂架時要扣救生繩作防墮措施，但部分業主及物管公司拒絕在大廈設防墮繫穩裝置作牢固點。她稱曾有工人在室內紮馬作「人肉牢固點」，讓另一名工人將救生繩套在其身上。她又透露有僱主不提供安全裝備，亦有老師傅鼓勵新人工作時要大膽而非安全。工權會建議政府加強巡查執法，提升違反職安條例罰款，加設牌照制監管棚公司等。

另外，政府去年原定提高違反職安條例罰款，將部分個案罰款上限由600萬增至5000萬元。蕭倩文引述消息稱，勞工處在商界反對下，將下調最高罰款至2000萬元，蕭批評處方「一而再、再而三讓步」。

倡立法補償過勞死

工權會今年共跟進24宗工作期間猝死個案，其中一麵包師傅生前經常工作逾13小時，每每於15分鐘內完成午飯，離世一刻手上還拿着一支茄汁，惟本港不接納過勞死為因工致死，家屬認為無法還死者公道。工權會幹事余嘉浩指，超長工時可令工人壓力或患心血管疾病風險增加，建議當局就過勞死補償立法，讓死者家屬釋懷。

勞工處昨回覆查詢時稱，工權會的建議涉及改變《僱員補償條例》，而釐定僱員補償範圍和水平時，要同時顧及勞資雙方的權益，重申處方會適時制訂及調整巡查執法、教育培訓及宣傳推廣，積極推動職安健文化。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為，行內安全意識近年已有改善，工會亦向工友宣揚「通常最勇、不做安全措施的人最易生意外」等信息。他透露工友有時應公司要求趕工，或樓宇設計導致沒空間安裝狗臂架等，均導致奪命工業意外。

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