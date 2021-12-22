遭淋液點火燒屋 李小龍替身演員陳一言危殆

67歲屋主涉傷人被捕

警方初步調查顯示，相信事主與67歲姓孫老翁因養狗問題起爭執，遭對方淋潑易燃液體並點火，事主身體起火波及寮屋。警方前晚先以涉縱火拘捕孫翁，其後改為傷人，將軍澳警區重案組正跟進案件。

本報記者昨早返回火警現場觀察時，警方仍封鎖現場調查，至下午才解封。現場寮屋已被燒光，只剩殘骸及鐵架，屋內角落有一具被燒焦、骨頭外露的狗屍，牠的頸部被人用鐵鏈拴住，相信因此未能在火警中脫險，葬身火海。地下滿是燒毁的家具及雜物，包括寵物用的飲食器皿。現場亦有兩隻狗懷疑受驚，逃到山坡上。

有附近村民表示，孫翁為被燒的寮屋屋主，在該村生活數十年，平日友善隨和。被燒傷的陳一言則是數年前搬來與孫同住，平時較少出聲，亦不太與村民打招呼。

村民稱兩人同住常爭執

村民又透露，孫翁在寮屋內養有數隻狗，並會照料流浪狗，又稱孫與陳過往因事交惡，附近村民不時聽到二人口角，事發當晚亦聽到二人鬧交，但未知是否與狗有關。孫翁現時仍被警方扣查。

翻查資料，傷者陳一言為知名特技演員，曾擔任已故影星李小龍及影星成龍的替身演員，並參演《霹靂火》及《警察故事》等膾炙人口的動作片，於1970年代開設公司訓練爆破及飛車特技人，已故台灣藝人「小黑」柯受良亦為其徒弟。

事發於前晚8時許，涉事寮屋火場面積達20平方米，消防於近9時將火警升為三級，出動兩條喉及4隊煙帽隊灌救，火勢約兩小時後、即晚上10時18分才受控。