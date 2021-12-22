監守自盜 機場警囚9月 官：私吞失物辜負市民信任 無意物歸原主

辯方進一步求情稱，被告馮奕鈞（圖，案發時28歲）過往在警隊工作表現良好，他犯案與過往人格完全不符，又指本案與僱主僱員之間違反誠信案件不同。惟控方指被告在處理失物期間犯案，比一般違反誠信案件更嚴重。

官斥口供荒謬絕倫 拿銀包時已想挪佔

裁判官彭亮廷判刑表示，被告是報案室當時唯一當值的警員，更在當值期間私吞市民的銀包，毫無疑問是監守自盜。彭官斥被告違反大眾對警隊的信任、違反市民將銀包交給警員的信任，以及違反上司對被告的期望。

彭官續指，涉案銀包價值7000元，內含56,090元現金，總值達6萬多元，銀包內有信用卡、身分證及回鄉證等。考慮被告當值時犯案，故以10個月監禁為量刑起點。

另被告獲多名親友撰寫共19封求情信，稱他為人樂於助人及負責任。惟彭官反問，為何被告犯案前沒有好好想清楚有如此嚴重的後果，辜負社會、家人、朋友寄望，令自己前途盡毁，故認為被告沒有強的求情理由，酌情扣減一個月刑期，判囚9個月。

彭官早前裁決時稱，被告當時只需查看銀包內的證件，便可聯絡失主取回銀包，但他沒這樣做，反映他無心無意解決事件；又指他從接觸銀包一刻起，便打算挪佔，更斥被告的口供「荒謬絕倫」。

【案件編號：STCC 1101/20】