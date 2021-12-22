下期居屋推7屋苑 北角驥華苑呎價近萬元

房委今日會議臨時押後

房屋署昨日表示因臨時事務安排，房委會資助房屋小組今日會議將押後舉行。有關安排未知會否影響居屋銷售部署。

消息透露，新一期推售涉7個屋苑，包括東涌裕雅苑、沙田愉德苑、北角驥華苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑及啟德啟欣苑，售價介乎124萬至531萬元（見表）。7個屋苑預計明年9月至2024年12月建成，其中裕雅苑為明年9月底；愉德苑為2023年5月底，其餘5個屋苑均於2024年下半年建成，即樓花期最長3年。

東涌裕雅苑呎價最低 單位最大555呎

7個屋苑中，以單幢居屋北角驥華苑呎價最高，平均9950元；裕雅苑最低，平均5730元。裕雅苑是下期居屋規模最大且唯一提供逾500平方呎單位的屋苑，3300伙中有780伙面積555平方呎。提供1840伙的啟欣苑則是首個新居屋提供低於200平方呎單位的屋苑。

白表一人申請入息減半 上限3.3萬

據了解，新一期居屋綠白表配額維持4比6，擬預留2700個名額予「家有長者」申請者，以及900個配額予單身申請者。白表家庭申請者入息限額將維持6.6萬元，資產限額定於185萬元，白表一人申請者入息及資產限額則減半，分別為3.3萬元及92.5萬元。據悉，房委會計劃明年首季接受申請，明年第二季攪珠、第四季安排揀樓。