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居屋綠置2至5年轉售 兩年增43倍 今年頭9月133宗成交 轉售限制擬擴至5年

【明報專訊】近年居屋及綠置居第二市場（下稱居二市場）炒風熾熱。消息稱，居屋業主入住2年至5年後在居二市場出售單位予白居二或綠表買家的情况，近兩年明顯增加，今年首9個月錄得133宗成交，較2019年全年3宗增逾43倍。消息稱，為防短期投機及維持居二市場合理流轉，政府建議收緊明年推售居屋屋苑的轉售限制，包括規限業主須住滿5年，才准在居二市場轉售，較現行兩年長，而業主補價後在公開市場放售單位的年期限制，當局建議由10年延至15年。

居屋平均賺253萬 綠置201萬

樓價持續高企，加上資助房屋需求殷切，近年不少居屋或綠置居單位的業主住滿兩年、即已過轉售限制後，隨即在居二市場以高價放售予白居二或綠表買家。公屋聯會本月初發表研究報告，分析最近3年在居二市場轉售的208宗成交，發現每宗平均成交價較原價賺逾倍，平均每間居屋轉售後賺253萬元，每間綠置居賺201萬元，社會上愈來愈多意見要求收緊轉售限制，以遏止短炒投機。

消息稱，政府觀察近年居二市場短期成交增加，其中業主購入新居屋單位兩年後，在5年內於居二市場轉售情况愈趨普遍，由2017至2019年每年僅個位數成交，增至2020年61宗，今年首9個月錄得133宗，相較2019年3宗急增逾43倍（見表）。

明年居屋吸引力高 憂炒風更熱

消息稱，雖然整體居二市場於5年內首次轉售的成交仍不多，過去5年錄得213宗，相對期內整體約8900宗仍屬較少比例，但在白居二強烈需求及樓價上升下，居屋業主不願透過補價在公開市場轉售單位，加上明年推售7個居屋屋苑的折扣率是自復售居屋以來最高，且涉多個市區項目，相信吸引力高，有可能在居二市場出現更多入住兩年後隨即轉售的成交，故政府建議收緊新一期居屋轉售限制，由現時住滿兩年可在居二市場放售改為5年，若業主要在5年內放售，只能以不高於原價轉讓。

曾考慮擴至10年 憂損輪轉

據了解，房委會曾考慮將居二市場轉售限制進一步延至10年，並於下期居屋採用，但此舉將令2026至2031年沒居屋和綠置居單位進入居二市場，屆時將令市場內單位減少，在需求持續下，或令居二市場成交價有上升壓力；若只延至5年，居二市場則只有2026年沒新供應，因此建議訂於5年。若新轉售限制明年採用，意味仍在揀樓階段的今期綠置居鑽石山啟鑽苑，將成舊轉售限制「尾班車」。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，在居屋售價與市價脫鈎後，某程度已增居屋吸引力，但近年在居二市場出現多宗高價轉售，情况不理想，亦有違居屋自住原意，歡迎房委會考慮收緊轉售限制，具體延長年期要再討論。

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