林鄭料今見習近平 政界關注連任信息

林鄭月娥前晚抵京，料今日向領導人述職。去年因疫情關係，林太的述職推遲至今年1月，以視像形式向國家主席習近平匯報。今年北京恢復正常會面安排，料林太述職後，下午會向記者簡述內容。

另外，有報道指前特首、全國政協副主席梁振英亦身在北京辦理公務。

陳茂波料今年經濟增長6.4%

另一方面，財政司長陳茂波昨日公布就2022/23年度《財政預算案》展開公眾諮詢，並開設專題網站www.budget.gov.hk蒐集意見。他表示，經歷兩年多的挑戰後，今年香港經濟穩步轉好，預計今年經濟增長達6.4%。他說外圍政經環境仍然複雜多變，全球經濟復蘇步伐不平均、不一致，疫情時有起伏，在制訂預算案時會密切留意內外情况，有需要時會為受影響的企業和市民提供支持。

陳茂波昨出席粵港澳大灣區金融發展新機遇論壇。他說，國家《十四五規劃綱要》確立了香港在國家整體發展中的重要功能定位，包括支持香港提升國際金融中心地位、強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心和風險管理中心等功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場的互聯互通，香港會繼續積極發揮國際金融中心的功能，助人民幣國際化。