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黃子悅初選案還押逾9月保釋 旁聽男戴帽入庭被逐

【明報專訊】民主派「35+初選案」被告、前學民思潮發言人黃子悅被控串謀顛覆國家政權罪，昨日在高等法院申請保釋。《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰表示，相信黃子悅獲准保釋後不會「繼續」違反國安法，故批准申請。黃被控後遭還押逾9個月，終於可回家度冬至。杜官提醒，為免違反保釋條件，着黃與丈夫勿去staycation（住宿度假）。

官提勿去staycation 免違保釋條件

黃子悅（24歲）昨由大律師劉健代表，律政司由署理助理刑事檢控專員羅天瑋代表。杜官聽畢雙方陳辭後，批准黃子悅以5萬元現金擔保，加上其丈夫吳家倫作5萬元人事擔保外出。杜官向黃子悅頒下的保釋條件包括：不得直接或間接發表或作出任何危害國家安全罪行的言論和行為、不得參加或組織任何選舉、不得接觸任何外國官員、遵守宵禁令、居於報稱住址、交出所有旅遊證件，以及不准離港等。

黃子悅聞訊時表現冷靜，吳家倫獲親友拍肩安撫。杜官向吳表示，時下年輕人流行去酒店staycation，但警方隨時突擊檢查她是否居於報稱寓所，「你們不要去staycation，否則或會違反保釋條件」。

昨早聆訊期間，一名旁聽男子被保安人員要求除下黑色鴨嘴帽，男子向杜官呈交醫生紙後，表示基於私隱原因，拒絕法庭影印其醫生紙。杜官指「你在法庭戴帽，沒有私隱可言」，又說「這是我的法庭，如果你不滿意，可以去外面（延伸法庭）旁聽」，最終要求保安人員將男子帶離正庭。

旁聽禮儀：禁戴帽太陽眼鏡

該男子向記者表示，他無意挑戰法庭，只是因為皮膚問題要戴帽。一般而言，旁聽聆訊要遵守不同法庭禮儀，包括不准戴帽、不准戴太陽眼鏡等。

【案件編號：HCCP 675/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕法官杜麗冰 高等法院 保釋聆訊 黃子悅 民主派初選案 港區國安法

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