家長涉施襲 兆霖校長：屢藉傳媒抹黑 稱上任後30教職員離任「與己無關」

被告林靜霞（39歲）被控於今年6月1日在兆霖學校外襲擊許詩禮。許詩禮為教聯會成員，去年接任該校校長。案件在控方舉證完畢後，被告被裁定表證成立。

無明顯傷勢 「但我係痛㗎」

許詩禮供稱案發日下午12時45分，有教職員告知她有區議員到訪學校，她從窗口望見教育局學校發展主任楊永豪、被告、家教會主席陳靜怡一同在校閘外。許到場與時任助理校長孫福晉會合，兩人詢問楊的來意，此時被告從左前方衝向她與楊之間，用手推她的右手，令她後退一兩步。在辯方盤問下，許改稱不肯定被告以什麼身體部位推她。辯方質疑被告在許的左前方，理應推其左手或胸口而非右手，許不同意；辯方再稱，許當時差點跌倒，被告伸手扶她，她亦不同意。

許翌日到醫院驗傷，稱醫生指她「隻手紅咗」。辯方指醫療報告顯示許沒有表面傷勢，許不同意，但稱若報告顯示沒有傷勢，「冇就冇囉，我尊重醫生，但我係痛㗎」。

教局證人：未見有否推撞

辯方指許上任校長後約30名教職員離任，她同意數據正確，但認為與她無關，強調自己「非常稱職」，與家長關係良好，「只係個別嘅家長嘅問題」；她另控訴被告多次透過傳媒「抹黑」校方，又到校以粗言辱罵她及舉中指，更曾向教職員表示「想我死」，令她擔心會否某日「有人攞把刀嚟捅我」。她否認對被告有偏見而揑造受襲。

孫福晉供稱，事發時被告衝向許詩禮，走至楊的前方，雙手推向許的身體或右手，然後轉身與楊交談。楊永豪供稱，因當時周圍聲浪大，曾走近許並俯身與她交談，沒看到被告有否推撞許，只見許突然情緒激動，指摘被告推撞她，被告則激動否認，當時他站在兩人之間，被告在其右後方。

許詩禮其後與孫福晉帶楊到一樓會議室。許、孫同樣供稱被告在門外大力敲門，大叫「出嚟呀」，兩人受驚，不敢開門。楊永豪稱見被告數次拍門，但聽不到她有說話，他亦沒受驚或惶恐。聆訊今續，被告續准保釋。

【案件編號：TMCC1584/21】