G7批立選「蠶食民主」 港府：當選者多元顯政治包容

G7成員國外長在聲明中，對香港選舉制度的「民主元素遭到蠶食」表達深切關注，稱今年的香港選舉制度改革，包括減少直選議席、引入審查制度限制選民的選擇等，都破壞「一國兩制」原則下的香港高度自治，呼籲中國和香港當局「恢復對香港政治制度的信心，結束對宣揚民主價值觀和捍衛權利與自由者的不合理壓迫」。

歐盟：違基本法增民主承諾

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發聲明，指周日的選舉是《港區國安法》實施後香港首場立法會選舉，選舉制度徹底改革有違《基本法》增加民主代表性的承諾，歐盟對「民主原則和政治多元主義被違背表示遺憾」。

美指北京着力剝奪港人發言權

美國國務院周一向國會提交新一份《香港自治法》報告，指《中英聯合聲明》及基本法賦予香港的權利及自由受侵蝕，對此予以譴責。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稱，報告強調美國對「北京在周日的選舉明顯着力剝奪港人有意義發言權」深表關注。

新西蘭、美國、英國、澳洲和加拿大組成的「五眼聯盟」較早時亦發表聯合聲明，稱剛過去的立法會選舉嚴格限制香港選民的選擇，排拒政治反對聲音。

港府回應稱，反對G7和歐盟罔顧事實、歪理抹黑，企圖污衊立法會選舉，稱當選的立法會議員「來自不同背景及政治光譜，其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性」。

中聯辦外交部批干預「說三道四」

中聯辦稱，少數西方國家抹黑攻擊香港事務，無端質疑立法會選舉認受性，是肆意干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、予以嚴正譴責。

外交部駐港特派員公署發言人稱，對七國集團外長和歐盟就香港立法會選舉「說三道四」，堅決反對和強烈譴責，稱今次立法會選舉「是一次廣泛參與、全面競爭的選舉」。

（2021立法會選舉）