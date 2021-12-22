共獲1559票 張欣宇成「邊境票王」

邊境票站投票率逾七成

選舉前，3個邊境票站共約2.2萬人登記會投票。翻查選舉事務處的選舉結果，在該3個票站參與地方選區投票的合資格內地港人選民共逾1.7萬人，每個選區的投票率均逾七成，當中最高為新界北選區，投票率接近八成。

數據顯示，有6名參選人在管制站票站取得逾千票，其中民建聯佔4人，另2人為張欣宇和工聯會會長吳秋北。張欣宇在3個票站分別取得722票、621票及216票，即合共1559票，以票數計為各地方選區參選人之冠；他出戰的新界北選區預先登記的內地港人選民有3204名，總有效票數為2560票，顯示張得票率約61%。

至於得票第二高的李慧琼，在3個票站分別取得372票、551票和449票，共取1372票，而她參選的九龍中選區預先登記內地港人選民有2172名，總有效票數為1671票，即她的得票率達82%，以得票率計則排首位。口岸得票數目緊隨其後的依次為民建聯陳克勤和周浩鼎，以及工聯會吳秋北（見表）。

於內地上海出生的張欣宇是一名工程師，於2019年8．31太子站事件發生時，任職港鐵太子站經理。張在讀大學時來港，被標籤為「港漂」，但他認為自己是以香港為家，是香港人，故「漂」在他身上不成立。他雖然沒有從政經驗，但獲港鐵行政總裁金澤培、港交所前行政總裁李小加、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等重量級人物提名參選立法會，選舉日更獲長實執董趙國雄和全國政協容永祺站台，最終取得28,986票當選。

（2021立法會選舉）