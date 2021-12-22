港聞

港聞二

共獲1559票 張欣宇成「邊境票王」

【明報專訊】政府在剛結束的立法會換屆選舉中，首次增設3個邊境票站方便內地港人投票，分別為香園圍出入境管制站、羅湖出入境管制站和落馬洲支線出入境管制站投票站。本報統計3個票站的投票數據，發現得票最多的並非今次選舉兩大贏家民建聯和工聯會的參選人，而是以素人身分出選新界北、首次參選即當選的香港新方向張欣宇，他於3個票站取得共1559票最多；至於邊境票站票后，則由參選九龍中並當選的民建聯主席李慧琼，以1372票奪得。

邊境票站投票率逾七成

選舉前，3個邊境票站共約2.2萬人登記會投票。翻查選舉事務處的選舉結果，在該3個票站參與地方選區投票的合資格內地港人選民共逾1.7萬人，每個選區的投票率均逾七成，當中最高為新界北選區，投票率接近八成。

數據顯示，有6名參選人在管制站票站取得逾千票，其中民建聯佔4人，另2人為張欣宇和工聯會會長吳秋北。張欣宇在3個票站分別取得722票、621票及216票，即合共1559票，以票數計為各地方選區參選人之冠；他出戰的新界北選區預先登記的內地港人選民有3204名，總有效票數為2560票，顯示張得票率約61%。

至於得票第二高的李慧琼，在3個票站分別取得372票、551票和449票，共取1372票，而她參選的九龍中選區預先登記內地港人選民有2172名，總有效票數為1671票，即她的得票率達82%，以得票率計則排首位。口岸得票數目緊隨其後的依次為民建聯陳克勤和周浩鼎，以及工聯會吳秋北（見表）。

於內地上海出生的張欣宇是一名工程師，於2019年8．31太子站事件發生時，任職港鐵太子站經理。張在讀大學時來港，被標籤為「港漂」，但他認為自己是以香港為家，是香港人，故「漂」在他身上不成立。他雖然沒有從政經驗，但獲港鐵行政總裁金澤培、港交所前行政總裁李小加、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等重量級人物提名參選立法會，選舉日更獲長實執董趙國雄和全國政協容永祺站台，最終取得28,986票當選。

（2021立法會選舉）

相關字詞﹕立法會選舉

上 / 下一篇新聞

名校退學率升 聖若瑟書院12.7% 5年新高料流失逾百人 有校長稱多涉初中生兼「走得急」
名校退學率升 聖若瑟書院12.7% 5年新高料流失逾百人 有校長稱多涉初中生兼「走得急」
升學顧問：「救生艇」受歡迎 選加國讀大學者年增五成
升學顧問：「救生艇」受歡迎 選加國讀大學者年增五成
謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作
謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作
狄志遠「昨孤單今溫暖」 稱會主動接觸中聯辦
狄志遠「昨孤單今溫暖」 稱會主動接觸中聯辦
譚惠珠：三成投票「算好」 謝偉俊：多不投票大警號
譚惠珠：三成投票「算好」 謝偉俊：多不投票大警號
G7批立選「蠶食民主」 港府：當選者多元顯政治包容
G7批立選「蠶食民主」 港府：當選者多元顯政治包容
家長涉施襲 兆霖校長：屢藉傳媒抹黑 稱上任後30教職員離任「與己無關」
家長涉施襲 兆霖校長：屢藉傳媒抹黑 稱上任後30教職員離任「與己無關」
黃子悅初選案還押逾9月保釋 旁聽男戴帽入庭被逐
黃子悅初選案還押逾9月保釋 旁聽男戴帽入庭被逐
壹傳媒黎智英「兩高層」控欺詐 交國安法官審
壹傳媒黎智英「兩高層」控欺詐 交國安法官審
林鄭料今見習近平 政界關注連任信息
林鄭料今見習近平 政界關注連任信息
12港人案 7人擬認妨礙司法
12港人案 7人擬認妨礙司法
涉轉發許智峯白票帖 兩人准保釋
涉轉發許智峯白票帖 兩人准保釋
居屋綠置2至5年轉售 兩年增43倍 今年頭9月133宗成交 轉售限制擬擴至5年
居屋綠置2至5年轉售 兩年增43倍 今年頭9月133宗成交 轉售限制擬擴至5年
下期居屋推7屋苑 北角驥華苑呎價近萬元
下期居屋推7屋苑 北角驥華苑呎價近萬元
認示威「犯聚」 Lunch哥判1年感化
認示威「犯聚」 Lunch哥判1年感化
監守自盜 機場警囚9月 官：私吞失物辜負市民信任 無意物歸原主
監守自盜 機場警囚9月 官：私吞失物辜負市民信任 無意物歸原主
遭淋液點火燒屋 李小龍替身演員陳一言危殆
遭淋液點火燒屋 李小龍替身演員陳一言危殆
職安意識低 工權會籲加強執法
職安意識低 工權會籲加強執法
市民投訴巴士實時App不「實時」
市民投訴巴士實時App不「實時」
寮屋起逾百公斤毒 警拘情侶
寮屋起逾百公斤毒 警拘情侶
城巴軍車「狹路相逢」
城巴軍車「狹路相逢」
的士剷行人路 兩人傷
的士剷行人路 兩人傷
大灣區GBA專題：廠商會品牌局廣東台合作 廣東直播帶香港貨 港甄選助港商內銷
大灣區GBA專題：廠商會品牌局廣東台合作 廣東直播帶香港貨 港甄選助港商內銷
大灣區GBA專題：南沙推科創10條 重金支援產業鏈發展
大灣區GBA專題：南沙推科創10條 重金支援產業鏈發展
大灣區GBA專題：粵銜接港澳市場監管 共享食安等數據
大灣區GBA專題：粵銜接港澳市場監管 共享食安等數據
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大半月前治病為由離任新聞處長 鄭偉源今任「一帶一路」專員
【Emily】大半月前治病為由離任新聞處長 鄭偉源今任「一帶一路」專員
【Emily】撰中文信予「五眼」 何君堯：五眼盲的
【Emily】撰中文信予「五眼」 何君堯：五眼盲的
【Emily】被指擅掛橫額 黃學禮遭追4萬移除費
【Emily】被指擅掛橫額 黃學禮遭追4萬移除費
【Emily】西九夢幻小鎮 平安夜聖誕開至凌晨
【Emily】西九夢幻小鎮 平安夜聖誕開至凌晨
【Emily】伍凱欣開舖 寄賣牆內黨友貨物籌款
【Emily】伍凱欣開舖 寄賣牆內黨友貨物籌款
【Emily】國際初中科學奧林匹克 港生奪2金4銀
【Emily】國際初中科學奧林匹克 港生奪2金4銀