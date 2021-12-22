譚惠珠：三成投票「算好」 謝偉俊：多不投票大警號

謝稱「躺平」成政治阻力 籲政府勿過分「鴕鳥」

譚惠珠認為投票率受很多因素影響，指2016年立法會選舉採「比例代表制」，候選人數目多，投放的資源、動員能力亦相應增加；今屆直選採用「雙議席單票制」，動員能力較弱，認為兩次選舉不能相提並論。她續稱，新的選舉制度下，每個地方選區應有兩種聲音，但料不到不少非建制派支持者沒有投票。被問是否需要檢討選舉制度，她認為先要詳細分析低投票率的原因，即使要修改制度，亦非來屆議員的任務。

謝偉俊藉選舉委員會界別成功連任議員。他昨日提到特首林鄭月娥早前稱投票率低或因政府做得好，批評說法「自欺欺人，當然不能接受，但有多少人公開批評政府？」

林朝暉：選民未習慣研究政綱

全國港澳研究會成員林朝暉分析，新選舉制度下，選舉議題不突出，今屆候選人未習慣提出經濟、民生等議題，取代以往的政治議題，作為動員選民投票的策略，加上選民尚未習慣研究政綱，「沒有清晰的選舉議題，大家便不明白出來投票的原因」。至於疫情對投票率的影響，他說難以評估，有待疫情退卻時，觀察下一屆立法會選舉的投票率。

（2021立法會選舉）