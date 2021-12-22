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港聞二

狄志遠「昨孤單今溫暖」 稱會主動接觸中聯辦

【明報專訊】立法會選舉結果塵埃落定，大部分功能界別議員昨早會面後見記者，社福界當選者、新思維主席狄志遠屬唯一非建制派。狄志遠發言時表示，昨日以「一個很孤單的心情」踏入立法會，但與建制派議員開會後感到「有點溫暖」。狄志遠表示，議會內的「黃藍對決」已成歷史，但不要期望沒有火花，他將堅持爭取民主，又說日後會主動接觸中聯辦。

何俊賢稱建制派予「愛與關懷」

立法會選舉產生30名功能界別議員，其中27人昨日見記者。狄志遠發言時表示，作為議會唯一非建制派，他有一個新編號是「1：89」，但昨早與其他議員見面時，他提出的福利訴求獲得不少議員同意。會後民建聯漁農界何俊賢及會計界黃俊碩與狄志遠握手，在場記者問何「做咗咩令狄志遠溫暖」，何回應稱「愛與關懷」。狄於另一場合中表示，會上表明有意加入立法會福利事務委員會，經民聯梁君彥等數名建制派表示支持，他因而感到「溫暖」。

狄志遠續稱，議會內的「黃藍對決」已成歷史，但他說作為非建制派的一員，爭取民主是本分，將會堅持到底，同時監察政府施政，「不要令政府任意妄為」，又說不擔心議會內只有他一人，「因為我們的聲音會得到市民共鳴」。

新思維同日下午召開記者會交代未來工作，表示將開設地區辦事處，為下屆區議會、立法會選舉準備。狄志遠表示，正聯絡區議員、社福機構等，盼結合民間力量，動員發聲。被問會否接觸中聯辦，他稱與當局一直有接觸，以後「不單止被動地和他們接觸，有機會甚至會主動聯絡他們，希望他們聽明白港人的心思」。

被問會否於議會提出悼念六四的議案，狄志遠表示做法與以往一樣，重申自己認為六四是民主運動，盼中央給予正面評價，認為悼念及關心死難者沒有壓力。

湯家驊斥泛民「自暴自棄」 民主沒出路

非建制派於本次選舉中，近乎全軍覆沒，主張「第三路線」的民主思路派出的候選人全數落選。召集人湯家驊昨日於港台節目稱，對於非建制派支持者缺席感到失望，若非建制派或傳統泛民「堅持一種自暴自棄的心態」，繼續將爭取民主與國家主權對立，「香港的民主運動沒有出路」。他稱，國家主權不能與創立民主制度放於對立面，否則民主進程必然會輸，國家主權最為重要。

（2021立法會選舉）

相關字詞﹕建制派 狄志遠 立法會選舉 功能界別

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