謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作

立法會主席梁君彥昨率新一屆功能組別議員見記者，他指新一屆議會有歷史意義，選出的議員任重道遠，需透過多聲道向政府問政，希望議會摒棄黨派之爭，為政府出謀獻策，推動發展。廖長江表示，當選的議員都經過競爭，「歷史性」排除自動當選，可見各功能界別議員的多樣身分背景、價值理念。他又稱新議會或要面對內部協調的挑戰，但希望各議員為香港未來大局設想，凝聚共識。

背景廣泛 張國鈞：助調整政策

選委會界別議員見記者時，被問到該界別40名議員會否組成聯盟或設召集人，馬逢國代表回應指，議員要發揮作用，亦需游說其他議員支持，他預計不同議員之間會有很多組合，或就個別議題有短期合作等，正如現屆立法會一樣，他認為是議會的健康發展。

問到日後討論議題時會否難有共識，民建聯張國鈞以防疫為例，指議題不止公共衛生，也涉商界、教育界等，他認為不同背景的議員在議會有助政府調整政策。在選委會界別取最高票的經民聯梁美芬認為，有政黨背景的選委會議員有10多名，為香港社會及國家發展，有責任跳出政黨思維，並凝聚共識。

新任議員、城大生物醫學工程學系講座教授孫東認為，各議員有不同意見屬正常，相信可求同存異，能妥善解決問題。同樣新當選的眼科醫生林順潮期望議會和而不同，意見矛盾時仍以香港社會利益出發。

新丁江玉歡：

只監察未必可與政府好好合作

從直選轉戰選委會界別當選的謝偉俊昨在港台《千禧年代》表示，憂慮不少新一屆選委界議員只傾向與政府協調和獻策，缺少監察政府。新任議員、律師江玉歡表示，若議員只是監察，未必可與政府好好合作，政府亦會抗拒議員，她認為與政府合作過程中，發現需要改進的地方便需監察，她相信日後不再有謾罵式的監察，政府希望議員說「不」但同時提供意見。

另一新任議員李浩然稱，很多集團、機構都設內部監察部門，需有建設性，要從監察角度給予意見。新任議員、學者周文港認為謝偉俊過分憂慮，他說《基本法》列明立法會議員的工作是監察政府，又認為推動政府改善政策亦是監察的一部分。

明報記者

（2021立法會選舉）