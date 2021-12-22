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謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作

【明報專訊】90名新一屆立法會議員中，報稱無政黨聯繫的有39人，比例較任何一個政黨都高，且來自不同界別。功能界別及選委會界別的當選議員昨日分別見傳媒，現任建制派「班長」、商界（第二）議員廖長江表示，新一屆議會可能要面對內部協調的挑戰；藉選委會界別連任議員的馬逢國預計，不同背景議員會有很多不同組合，或就個別議題短期合作，盼可「群而不黨」。選委界謝偉俊則憂慮不少新一屆選委界議員只傾向與政府協調和獻策，缺少監察政府。

立法會主席梁君彥昨率新一屆功能組別議員見記者，他指新一屆議會有歷史意義，選出的議員任重道遠，需透過多聲道向政府問政，希望議會摒棄黨派之爭，為政府出謀獻策，推動發展。廖長江表示，當選的議員都經過競爭，「歷史性」排除自動當選，可見各功能界別議員的多樣身分背景、價值理念。他又稱新議會或要面對內部協調的挑戰，但希望各議員為香港未來大局設想，凝聚共識。

背景廣泛 張國鈞：助調整政策

選委會界別議員見記者時，被問到該界別40名議員會否組成聯盟或設召集人，馬逢國代表回應指，議員要發揮作用，亦需游說其他議員支持，他預計不同議員之間會有很多組合，或就個別議題有短期合作等，正如現屆立法會一樣，他認為是議會的健康發展。

問到日後討論議題時會否難有共識，民建聯張國鈞以防疫為例，指議題不止公共衛生，也涉商界、教育界等，他認為不同背景的議員在議會有助政府調整政策。在選委會界別取最高票的經民聯梁美芬認為，有政黨背景的選委會議員有10多名，為香港社會及國家發展，有責任跳出政黨思維，並凝聚共識。

新任議員、城大生物醫學工程學系講座教授孫東認為，各議員有不同意見屬正常，相信可求同存異，能妥善解決問題。同樣新當選的眼科醫生林順潮期望議會和而不同，意見矛盾時仍以香港社會利益出發。

新丁江玉歡：

只監察未必可與政府好好合作

從直選轉戰選委會界別當選的謝偉俊昨在港台《千禧年代》表示，憂慮不少新一屆選委界議員只傾向與政府協調和獻策，缺少監察政府。新任議員、律師江玉歡表示，若議員只是監察，未必可與政府好好合作，政府亦會抗拒議員，她認為與政府合作過程中，發現需要改進的地方便需監察，她相信日後不再有謾罵式的監察，政府希望議員說「不」但同時提供意見。

另一新任議員李浩然稱，很多集團、機構都設內部監察部門，需有建設性，要從監察角度給予意見。新任議員、學者周文港認為謝偉俊過分憂慮，他說《基本法》列明立法會議員的工作是監察政府，又認為推動政府改善政策亦是監察的一部分。

明報記者

（2021立法會選舉）

相關字詞﹕廖長江 選委會界別 功能界別 梁君彥 立法會選舉

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