升學顧問：「救生艇」受歡迎 選加國讀大學者年增五成

稱名校生初中生家長查詢增

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯說，今年較多為傳統名校學生家長向她查詢海外升學安排，「以往該批學生成績好，不憂入（本地）大學，但現時到海外升學，修畢後亦有不少工作機會，即使不移民也可考慮體驗一下外地生活，認識世界」。她說接獲的查詢中，不乏「準備鋪路」提早兩三年準備離港的學生家長，又稱近年較多初中生家長詢問關於外地教育制度，冀子女讀完初中課程後，到海外升學時有更好銜接。

她說自己從事該行15年來，未見過「多國齊推」吸引本港學生的升學政策，甚至歡迎學生讀完書後留在當地工作，以至考慮移民。她說，加拿大今年初推出的「救生艇計劃」廣受歡迎，選擇到當地銜接升讀大學的本港學生按年大增五成。

疫情礙赴澳洲 網課讀大學待放寬

受新冠疫情限制，澳洲設限制入境措施，不過古潔雯稱到當地升學的人數與過往相若。她指澳洲去年推出新簽證計劃，香港學生在當地完成課程後，將獲5年工作簽證，繼而可考慮申請移民。她說有家長因應疫情，願意讓子女先留港以網課形式修讀當地大學課程，待入境措施放寬後才赴當地入讀。