名校退學率升 聖若瑟書院12.7% 5年新高料流失逾百人 有校長稱多涉初中生兼「走得急」

教局：學生流動屬常態

教育局回覆本報查詢，指家長有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、海外升學屬常態，在現有機制下，學校向當局申報的離校（包括轉校）個案，只顯示當刻個別學校的學生在學情况，又說部分學生或因種種原因「稍後時間重返本地校園」，所以認為離校個案不能準確反映某一學年的離校數據。

皇仁6% 增4百分點

英皇8.3%中一生退學

中學校長會月初發布調查結果，指上學年每校平均32人退學，按年升六成，六成退學的學生選擇離港。本報翻查「英中」的周年校務報告，部分中學披露上學年退學（early exit）數字（見表），聖若瑟書院上學年退學率12.7%，至少5年高位；瑪利諾修院學校（中學部）約8.4%學生退學，指明大部分離校學生赴外地升學。皇仁書院上學年有約6%學生退學，較對上兩個學年增4個百分點。上學年有3.3%學生退學的英皇書院，臚列分佈年級，最多人退學的為中一，佔該級8.3%學生。

英中校長：津校資源沒受影響

有英中校長稱，以往退學集中於中五及中六級，他們往海外升學，但近年較多初中生退學，近兩年每年平均30至40人，且大多「走得急」、於學期中舉家移民。該校長稱，資助學校按班數收取政府資助，學生流失未引致縮班，故沒有實質影響所獲資源，反而是教師離開使學校士氣和個別學生心情受影響；又指即使有學額空缺亦傾向不取錄大量插班生，因考慮到學生流動致「音樂椅」效應，取錄插班生會影響到該名學生原先就讀的學校。

中中退學增 校長稱不加收插班生

「英中」以外亦有不少學校面對學生流失。中文中學聯會主席梁冠芬表示，任職的學校近兩年學生退學數字上升，上學年更錄得雙位數增長，亦有較多初中生退學，多數為移民並到海外繼續升學。但他強調所屬的官津學校與國際、直資學校資助模式不同，他們對收插班生較着緊。他又說，在取錄學生的考慮上，會着重學生是否有足夠能力入讀，避免他們學習上力有不逮，指不會因為退學人數上升而增收插班生。

憂縮班殺校 朱國強盼減每班人數

教局：已極寬鬆 再放寬不利教學

朱國強說，倘若傳統名校退學人數上升，或吸引其他家長有意為子女報讀，相信「一定會觸發」弱勢學校縮班殺校情况，亦擔心早前教育局將龍翔官立中學與九龍工業學校合併做法，進一步伸延至其他學校。他稱上任後將與具教育界背景的議員合作，先會見受影響學校，再向教育局反映，希望當局將開班線由25人減兩人至23人，同時有助提升教育質素。

教育局回覆稱，現時中學取錄最少26人便可開兩班，最少平均每班13人，「已是極之寬鬆的水平」，進一步放寬開班人數，將不利建立有效的學習群體、影響教學質素，亦有違慎用公帑原則。

明報記者 鄧佾文

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