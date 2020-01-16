港聞

港聞一

名校退學率升 聖若瑟書院12.7% 5年新高料流失逾百人 有校長稱多涉初中生兼「走得急」

【明報專訊】移民潮持續，不乏傳統名校生離港。據學校近日上載校網的周年校務報告，翻查全開英文班官津中學（俗稱「英中」）的報告，10多校披露學生上學年（2020/21）退學率，均按年錄升幅。聖若瑟書院上學年退學率升逾6個百分點至12.7%，推算流失約123人；瑪利諾修院學校（中學部）上學年退學率約8.4%，按年增逾5個百分點。英皇書院以中一流失最嚴重，達8.3%。有英中校長表示，近兩年較多初中生退學，大多「走得急」、於學期中舉家移民。候任教育界立法會議員朱國強憂慮觸發縮班殺校潮，上任後希望向當局反映，盼能減少每班人數。

教局：學生流動屬常態

教育局回覆本報查詢，指家長有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、海外升學屬常態，在現有機制下，學校向當局申報的離校（包括轉校）個案，只顯示當刻個別學校的學生在學情况，又說部分學生或因種種原因「稍後時間重返本地校園」，所以認為離校個案不能準確反映某一學年的離校數據。

皇仁6% 增4百分點

英皇8.3%中一生退學

中學校長會月初發布調查結果，指上學年每校平均32人退學，按年升六成，六成退學的學生選擇離港。本報翻查「英中」的周年校務報告，部分中學披露上學年退學（early exit）數字（見表），聖若瑟書院上學年退學率12.7%，至少5年高位；瑪利諾修院學校（中學部）約8.4%學生退學，指明大部分離校學生赴外地升學。皇仁書院上學年有約6%學生退學，較對上兩個學年增4個百分點。上學年有3.3%學生退學的英皇書院，臚列分佈年級，最多人退學的為中一，佔該級8.3%學生。

英中校長：津校資源沒受影響

有英中校長稱，以往退學集中於中五及中六級，他們往海外升學，但近年較多初中生退學，近兩年每年平均30至40人，且大多「走得急」、於學期中舉家移民。該校長稱，資助學校按班數收取政府資助，學生流失未引致縮班，故沒有實質影響所獲資源，反而是教師離開使學校士氣和個別學生心情受影響；又指即使有學額空缺亦傾向不取錄大量插班生，因考慮到學生流動致「音樂椅」效應，取錄插班生會影響到該名學生原先就讀的學校。

中中退學增 校長稱不加收插班生

「英中」以外亦有不少學校面對學生流失。中文中學聯會主席梁冠芬表示，任職的學校近兩年學生退學數字上升，上學年更錄得雙位數增長，亦有較多初中生退學，多數為移民並到海外繼續升學。但他強調所屬的官津學校與國際、直資學校資助模式不同，他們對收插班生較着緊。他又說，在取錄學生的考慮上，會着重學生是否有足夠能力入讀，避免他們學習上力有不逮，指不會因為退學人數上升而增收插班生。

憂縮班殺校 朱國強盼減每班人數

教局：已極寬鬆 再放寬不利教學

朱國強說，倘若傳統名校退學人數上升，或吸引其他家長有意為子女報讀，相信「一定會觸發」弱勢學校縮班殺校情况，亦擔心早前教育局將龍翔官立中學與九龍工業學校合併做法，進一步伸延至其他學校。他稱上任後將與具教育界背景的議員合作，先會見受影響學校，再向教育局反映，希望當局將開班線由25人減兩人至23人，同時有助提升教育質素。

教育局回覆稱，現時中學取錄最少26人便可開兩班，最少平均每班13人，「已是極之寬鬆的水平」，進一步放寬開班人數，將不利建立有效的學習群體、影響教學質素，亦有違慎用公帑原則。

明報記者 鄧佾文

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕移民潮 傳統名校 退學 中學 全開英文班中學

上 / 下一篇新聞

升學顧問：「救生艇」受歡迎 選加國讀大學者年增五成
升學顧問：「救生艇」受歡迎 選加國讀大學者年增五成
謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作
謝偉俊憂選委界傾向獻策 少監察 多數無政黨廖長江稱要協調 馬逢國：盼個別議題合作
狄志遠「昨孤單今溫暖」 稱會主動接觸中聯辦
狄志遠「昨孤單今溫暖」 稱會主動接觸中聯辦
譚惠珠：三成投票「算好」 謝偉俊：多不投票大警號
譚惠珠：三成投票「算好」 謝偉俊：多不投票大警號
共獲1559票 張欣宇成「邊境票王」
共獲1559票 張欣宇成「邊境票王」
G7批立選「蠶食民主」 港府：當選者多元顯政治包容
G7批立選「蠶食民主」 港府：當選者多元顯政治包容
家長涉施襲 兆霖校長：屢藉傳媒抹黑 稱上任後30教職員離任「與己無關」
家長涉施襲 兆霖校長：屢藉傳媒抹黑 稱上任後30教職員離任「與己無關」
黃子悅初選案還押逾9月保釋 旁聽男戴帽入庭被逐
黃子悅初選案還押逾9月保釋 旁聽男戴帽入庭被逐
壹傳媒黎智英「兩高層」控欺詐 交國安法官審
壹傳媒黎智英「兩高層」控欺詐 交國安法官審
林鄭料今見習近平 政界關注連任信息
林鄭料今見習近平 政界關注連任信息
12港人案 7人擬認妨礙司法
12港人案 7人擬認妨礙司法
涉轉發許智峯白票帖 兩人准保釋
涉轉發許智峯白票帖 兩人准保釋
居屋綠置2至5年轉售 兩年增43倍 今年頭9月133宗成交 轉售限制擬擴至5年
居屋綠置2至5年轉售 兩年增43倍 今年頭9月133宗成交 轉售限制擬擴至5年
下期居屋推7屋苑 北角驥華苑呎價近萬元
下期居屋推7屋苑 北角驥華苑呎價近萬元
認示威「犯聚」 Lunch哥判1年感化
認示威「犯聚」 Lunch哥判1年感化
監守自盜 機場警囚9月 官：私吞失物辜負市民信任 無意物歸原主
監守自盜 機場警囚9月 官：私吞失物辜負市民信任 無意物歸原主
遭淋液點火燒屋 李小龍替身演員陳一言危殆
遭淋液點火燒屋 李小龍替身演員陳一言危殆
職安意識低 工權會籲加強執法
職安意識低 工權會籲加強執法
市民投訴巴士實時App不「實時」
市民投訴巴士實時App不「實時」
寮屋起逾百公斤毒 警拘情侶
寮屋起逾百公斤毒 警拘情侶
城巴軍車「狹路相逢」
城巴軍車「狹路相逢」
的士剷行人路 兩人傷
的士剷行人路 兩人傷
大灣區GBA專題：廠商會品牌局廣東台合作 廣東直播帶香港貨 港甄選助港商內銷
大灣區GBA專題：廠商會品牌局廣東台合作 廣東直播帶香港貨 港甄選助港商內銷
大灣區GBA專題：南沙推科創10條 重金支援產業鏈發展
大灣區GBA專題：南沙推科創10條 重金支援產業鏈發展
大灣區GBA專題：粵銜接港澳市場監管 共享食安等數據
大灣區GBA專題：粵銜接港澳市場監管 共享食安等數據
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大半月前治病為由離任新聞處長 鄭偉源今任「一帶一路」專員
【Emily】大半月前治病為由離任新聞處長 鄭偉源今任「一帶一路」專員
【Emily】撰中文信予「五眼」 何君堯：五眼盲的
【Emily】撰中文信予「五眼」 何君堯：五眼盲的
【Emily】被指擅掛橫額 黃學禮遭追4萬移除費
【Emily】被指擅掛橫額 黃學禮遭追4萬移除費
【Emily】西九夢幻小鎮 平安夜聖誕開至凌晨
【Emily】西九夢幻小鎮 平安夜聖誕開至凌晨
【Emily】伍凱欣開舖 寄賣牆內黨友貨物籌款
【Emily】伍凱欣開舖 寄賣牆內黨友貨物籌款
【Emily】國際初中科學奧林匹克 港生奪2金4銀
【Emily】國際初中科學奧林匹克 港生奪2金4銀