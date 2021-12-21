涉殺妻兒韓商還押亡 裁死於自殺 陪審團提4建議 倡精神科醫生增會面

遺書將轉達囚友許金山呂永業

庭上早前透露死者曾寫下8頁遺書，其中一篇贈予囚友許金山。許為中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授，2015年涉以注滿毒氣的瑜伽球毒殺妻女，2018年被裁定兩項謀殺罪成，依例判終身監禁。死者以「金山大哥」稱呼許金山，感激他的協助，並希望兩人來世可以共度美好時光。死者遺書亦提及另一名早前作供的囚友呂永業，他在2016年涉及一宗市值1億元的可卡因案，經審訊被判囚34年。

另外，陪審團裁定死者Kim Minho（終年43歲）在2018年4月16日凌晨4至5時，在荔枝角收押所G座3樓1號囚室，以布條勒死自己。

陪審團並提出4項建議，包括小欖精神病治療中心的精神科醫生應基於不同個案，增加會面次數，提供至少每月一次會面；准許精神科醫生就不同個案，向警方索取更多資料，如疑犯精神健康評估；署方可加強前線懲教人員精神健康的培訓，及早識別及轉介有需要的人；建議警方可盡量向精神科醫生提供有助判定精神健康的資料，如疑犯曾向警方透露自殺念頭。

倡懲教加強培訓 署方：會仔細研究

死者與妻兒在2018年1月初來港旅遊，入住香港麗思卡爾頓酒店。據了解，死者案發時曾致電韓國友人，其友人察覺不妥致電求助，韓國駐港總領事館得悉後報警處理，酒店職員其後上門揭發事件。死者涉殺死妻兒被捕，其血液酒精含量被驗出超標約3倍。死者事後曾還押於小欖精神病治療中心及荔枝角收押所，同年4月16日早上，他被發現打側躺在牀上，其頸及手部被牀單纏着，當時已沒有心跳及脈搏。

妻遺屬曾要求韓商父母勿來港

據了解，死者涉謀殺妻兒一事在韓國被大肆報道，負面評價不斷。死者妻子家屬曾要求死者父母不要來港，警方透過總領事館與死者家屬聯絡不果。最終死者父親沒有來港，只有死者多年未見的表哥及母親來港認屍。

懲教署回覆查詢稱，會仔細研究死因庭的建議。警方知悉並會研究死因庭的建議。

【案件編號：CCDI 269/18】

（死因研訊）