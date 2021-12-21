灣區手記：廣州新市長郭永航 兩樣不避忌 ／文：尚東美

傳媒前邊抽煙邊答問 官場少見

2019年1月廣東省兩會上，時任珠海市委書記的郭永航，在珠海團開會前約5分鐘，煙癮難耐，跑出會場抽煙，筆者因此有機會上前「扑咪」，很多行家見狀也立即圍上來，而郭永航淡定自若，任憑眾多鏡頭360度對着他，一邊回答提問一邊吞雲吐霧；會議結束後，又有記者衝上前追問郭永航，他仍是先拿出煙抽兩口，再不慌不忙地回答。這個場景在近年的內地政壇可謂少見，官員們不是避免在傳媒在場時吸煙，就是避答問題，郭永航是罕見對兩者都不避忌的。

當年兩會前，深中（深圳至中山）通道被指阻礙廣州航運發展，廣州人大官網曾轉發相關報道，被視為廣深之爭，其後深圳又提出謀劃深圳至珠海的公路鐵路復合通道，同樣面臨類似爭議。筆者當時問郭永航，深珠高鐵會否也被廣州視為阻礙其出海口，他說「不會」，又稱沒直接聽到廣州的反對意見。有意思的是，郭永航的仕途正是從深圳到珠海再到廣州，今次他可以親自聽聽廣州的意見，身分轉換，不知會否有不一樣的答案。

文：尚東美