大灣區GBA專題：高鐵搶客 廣州擬撤10長途大巴站

昔天河客運站「高大上」 梅州來穗者欲重遊

雖然《規劃》仍在諮詢階段，但廣州撤銷長途客運站已非首次。廣州於2019年撤銷越秀南客運站、黃埔客運站、永泰汽車站，2020年撤銷廣州市汽車客運站。《規劃》稱，將推進中心城區公路客運站搬遷整合，逐步撤銷羅冲圍、廣佛、廣園、天河、夏茅、東圃、芳村、海珠、市橋等10座客運站。

當中，天河客運站是廣州東向的主要發車點，建於1997年，臨近鬧市、大學，又與地鐵、巴士接駁，十分便利。新浪網友「山古老鷹」是梅州人，他說自己最早到廣州時，所有車都要在天河客運站停靠，當時覺得「絕對非常的高大上」，讓他「非常開眼」，如今知道將撤站，他想打卡留念。

天河客運站客流高峰出現在2012至2013年，最高單日旅客量10萬人次，但因受高鐵、城際鐵路、網約車跨市「順風車」業務等影響，2015年起逐步下降。疫情下受到更大打擊，《南方都市報》訪問車站內一家快餐店員稱，「2019年之前客流量確實比現在好很多，應該是受到疫情影響，到店的客流量減少了三成左右」。

《規劃》指出，未來會結合軌道樞紐佈設外圍區公路客運站，推進新建的白雲火車站、鎮龍站等配套公路客運站建設。