大灣區GBA專題：鼻咽癌結腸癌 大灣區高發

保險公司「高發重疾」定義不一

在「大灣區專屬」重疾中包括最多項目的是平安人壽「粵享福」，共15項，包括鼻咽癌、結腸癌、直腸癌、食管癌、胰腺癌、小腸癌、膽囊癌、口腔癌，以及膽道重建、嚴重急性胰腺炎、嚴重潰瘍性結腸炎、嚴重小腸疾病併發症、嚴重克羅恩病（克隆氏症）、胰腺移植和嚴重原發性硬化性膽管炎。

橫琴人壽的「粵港澳大灣區重大疾病保險」、人保財險推出的「粵享安康」等，則將8種癌症列為「大灣區專屬」，肝癌、淋巴瘤、胃癌、支氣管及肺癌也包括其中。中國人保「粵享無憂」、太平洋人壽的「粵享金生」則只有鼻咽癌和結直腸癌（香港統稱大腸癌），新華保險的「粵港澳大灣區多倍重大疾病保險」就將口腔癌、鼻咽癌和嚴重登革熱列作大灣區高發疾病。

研究顯示，鼻咽癌在廣東和香港的發病率為每10萬人中約26.8人，是其他低發病率地區的20倍。大腸癌曾是香港頭號癌症（2019年被肺癌超越），廣東省情况亦類似。據廣東省疾病預防控制中心檢測數據，廣東結直腸癌的年增長速度是世界平均增速的近兩倍，是大灣區發病率居第二位、僅次於肺癌的惡性腫瘤。