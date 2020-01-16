大灣區GBA專題：內地唯一按區域疾病數據定價 借鑑港澳產品 灣區專屬重疾保險 首年收4億

提升保額上限 接軌港澳

廣東銀保監局早前表示，「大灣區專屬重疾險」要「學習借鑑港澳重疾保險產品特色」，「在產品形態、保障條件、費率水平等領域全方位向港澳產品靠攏」。內地保險產品過去都是全國銷售，無法分區域制訂保險條款和價格。去年中國精算師協會修訂最新版《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表（2020）》，當中新增「粵港澳大灣區產品專屬」重疾發生率數據，是內地目前唯一的區域專屬數據。根據中國銀保監會去年11月的《關於推進粵港澳大灣區人身保險產品有關工作的通知》（下稱《通知》），批准大灣區專屬重疾保險可據此開發產品、定價，並適當提升保額上限，務求與港澳接軌。

這份大灣區專屬重疾發生率數據，包括心肌梗塞、嚴重腦中風後遺症等28種重疾在大灣區發病率比全國平均值低10%至20%，說明居民更健康，所以「大灣區專屬」保險普遍比「全國版」便宜10%至15%。廣東省銀保監局指出，部分大灣區專屬產品在保障責任更多、最高賠付保額倍數更高的情况下，價格仍較同類全國版產品便宜5%至10%，一些產品每萬元保額保費水準已低於香港主流重疾保險。

准跨境合作 港澳確診治療可賠

大灣區專屬保險的另一特色是「跨境」。《通知》批准內地保險公司可與港澳保險機構或第三方機構合作，為客戶提供就醫安排和賠款直接結算服務，也可以為港澳地區保險公司赴內地就醫客戶提供就醫和墊支服務。《南方日報》早前引述新華人壽保險股份有限公司產品開發部總經理馬峰表示，該公司的「粵港澳大灣區多倍重大疾病保險」，「無論被保險人在內地還是在港澳地區，只需要我們公司認可醫院的專科醫生和香港、澳門地區註冊的專科醫生確診疾病，滿足合同約定的條件，就可獲得賠付」。而中國人壽的「粵港澳大灣區跨境醫療保險」，指定醫療機構覆蓋北上廣港澳，患者可以選擇優質醫療資源集中的北京、上海、廣州，還可到港澳地區指定24家醫療機構接受治療。

去年11月13日，橫琴人壽推出首款大灣區專屬重疾保險，11月15日由在珠海工作的港人張煬為其5歲女兒成功投保。據廣東省銀保監局統計，一年來，共有13間保險公司共22款相關保險推出市面，已承保7.41萬人次，保費收入4.08億元，提供重疾風險保障246億元。目前，銷售範圍為大灣區內地城市的常住居民，包括外省戶籍和港澳身分，符合年齡和健康要求皆可投保，但不得在外省市或港澳銷售。

明報記者