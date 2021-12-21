創最遲打風紀錄 「雷伊」今午最近港

截至昨晚10時，熱帶風暴雷伊集結在香港之西南偏南約400公里，預料向東北移動，時速約22公里，橫過南海北部並逐漸減弱。

季風聖誕撲華南 下周一跌至12℃

天文台預測雷伊今日會橫過南海北部並繼續減弱，與其相關的雨帶會影響廣東沿岸。本周中後期廣東沿岸氣溫稍為回升，預料平安夜（周五）會有幾陣雨，聖誕節（周六）晚上清涼，最低17℃。天文台預料一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達華南沿岸，下周初顯著轉冷，下周一市區最低氣溫跌至12℃。

天文台表示，雷伊打破了一年內最遲發出熱帶氣旋警告的紀錄。在此之前，香港戰後唯一一次需在12月「掛波」是1974年熱帶氣旋艾瑪，當年12月1日先後懸掛1號及3號風球。

天文台指出，雷伊上周六進入南海後再次增強成超強颱風，從衛星圖可見，當時雷伊結構對稱，有明顯的風眼，中心周圍有大範圍的強對流天氣；但隨着雷伊於周日轉向偏北方向移動，經過相對較涼的海水區，強度減弱。昨日雷伊進入本港800公里範圍前後，一日內連降3級，由「強颱風」先後減弱為「颱風」、「強烈熱帶風暴」，至昨晚成為「熱帶風暴」，預料今日在本港以南掠過時會成為「熱帶低壓區」，對本港威脅大減。