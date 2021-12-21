黎智英刑恐罪脫 律政司上訴駁回

判辭指，本案涉及兩項爭議：一是黎智英向事主稱「我實搵人搞×你」，是否威脅傷害事主的身體；二是黎智英案發時衝口而出，抑或有意令事主受驚。

官：不確定事主心靈受創

針對首項爭議，原審裁判官鍾明新認為「搞」字的意思模糊，不確定黎智英會否傷害事主的身體。法官陳慶偉就此表示，「搞」字的含義廣泛，包括在法庭興訟或非法傷人，由於黎智英被事主跟蹤多年，必然知道事主任職的報館，加上黎智英曾拍下事主照片，相信他的用意不限於採取法律行動。不過，陳官稱未能確定黎智英的言論導致事主心靈受創，裁定原審裁決在這方面沒有不合理之處。

就第二項爭議，原審裁判官表示，事主沒有因為黎智英的言論受驚，惟陳官表示，刑事恐嚇罪須視乎被告的主觀意圖，以及客觀上會否令事主受驚；黎智英作為資源豐厚的商人，他向事主表明「實搞×你」後，未必會報警處理事件，亦可能以其他方式威脅事主，他明顯不是衝口而出，故裁定原審裁判官在這方面有法律錯誤。

由於律政司要證明原審裁決在兩項爭議犯錯，才可以推翻裁決，陳官下令駁回律政司上訴，本案維持原判。

【案件編號：HCMA 138/21】