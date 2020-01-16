Omicron增5宗 單日新高多N501Y驗出

昨7宗輸入 5宗帶N501Y

港大公共衛生學院教授潘烈文指出，Omicron在各國廣泛傳播，料Omicron將佔輸入個案中的大多數，且現驗出N501Y的個案絕大部分可能是Omicron。他又稱，Omicron患者多見病毒量高，會「比較早搵到」。他認為機組人員隱憂較大，「最理想係要機組人員喺特定酒店隔離短時間，但會唔會有人願意呢，香港人起居飲食好多都要靠海外，呢點大家要討論」。

本港至昨累計發現19宗Omicron個案，食物及衛生局昨公布加強措施，基於所有Omicron個案都在3日內發現，今日起從「加強監測A組地區」抵港者在檢疫中心隔離7日減至4日，其後17日須在指定酒店檢疫；首7日須每天檢測，其後檢疫期間須隔天檢測。

英抵港須住檢疫中心4日 熔斷機制收緊

另外，食衛局昨起收緊「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天；周五起所有地區來港人士登機前須核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時。

在現有熔斷機制下，國泰航空最新有航班被熔斷，本月19日由美國紐約飛抵香港的國泰航班（CX845）有3名乘客經抵港檢測確診，衛生署因此禁國泰客機在本月20日至1月2日期間從紐約飛往香港。

至於昨日新增的7宗個案中，6宗涉及變種病毒株。其中一名居於青衣青衣路1號藍澄灣1座的22歲男患者，於12月7日離港前往波蘭前的新冠病毒檢測結果陰性。他從波蘭和德國經卡塔爾乘搭航班QR818於12月18日抵港，抵港檢測為初步陽性，並帶N501Y，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

明報記者

（新冠疫情）

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