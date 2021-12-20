【Emily】票站影相 聶德權話同事拍攝獲授權 網民質疑犯法 曾國衞都有po投票相

話說聶德權下晝喺facebook出帖提大家投票，出咗張票站內投票相，即被質疑。聶喺留言回應話，相片由政府獲授權嘅同事拍攝，用意係呼籲宣傳投票，多謝大家關注。其實刊出票站內投票相嘅仲有政制及內地事務局長曾國衞，佢朝早喺太古城票站投票，都有出相，但就未見人留言質疑佢違法。曾國衞行程緊密，先後去咗多個港島區票站，仲去視察3個邊境管制站運作。

許正宇寫書法谷票 鄧炳強排隊投票

到黃昏，財政司長陳茂波亦出post，話投票過咗大半日，過程暢順、秩序井然，叫大家快啲出嚟。財經事務及庫務局長許正宇就喺屋企寫書法，話仲有4個鐘選舉結束，拎住「尚有四小時 投票莫遲疑 香港新格局 豈能少了你」墨寶呼籲。

保安局長鄧炳強朝早喺土瓜灣票站外排隊投票，大讚新嘅電子取票系統運作暢順，等咗數分鐘就進入投票站。不過，民主派35+初選案被告、獲准保釋嘅鄒家成喺fb出帖，引述鄧炳強早前話，有孤狼式恐襲風險，鄒話「是你們教我『驚就唔好出街』的」。