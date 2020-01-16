大灣區GBA專題：廣州公廁革命 外仿古內智能

國家主席習近平2017年提出要改造全國公廁，住建部亦自2016年起實施全新《城市公共廁所設計標準》，斥資超過16.4億元人民幣贊助地方翻新及改建全國多達11.4萬間公廁，以及研發應用程式，供市民舉報管理不善或設施損毁的公廁，提高施政成效。

大灣區城市當中，港府在2019年決定撥款6億元，預計花5年時間翻新全港240間公廁；廣州更早於2018年響應國家「公廁革命」，提出逐步興建及翻新改造全市逾萬座公廁，幾年下來成效甚顯，經翻新後的公廁不單外觀富特色、內籠衛生潔淨，部分公廁還配搭人工智能，令上廁所也變得很high-tech。

文、圖：明報記者 陳子凌

2019/20年度《財政預算案》提出「優化公廁翻新計劃」，撥款6億元於未來5年翻新其中240間公廁，以現時全港有808間公廁由食環署管理計，即三成公廁將被翻新，而計劃首兩年，有91間、即一成公廁的翻新工程已展開或完成。不過相比廣州，香港公廁翻新速度及比例偏慢，廣州2018年響應「公廁革命」，截至今年10月底，全市共完成4450間公廁建設任務，其中新建公廁1280間，翻新改造3170間，以全廣州公廁數量1.13萬間計，3年間便有近三成公廁已翻新，未來3年還要繼續翻新最少1438間公廁。

3年新廁4450間 乾淨無臭須燈明

廣州公廁的翻新亦並非換換地板刷刷牆那麼簡單，須嚴格落實《廣州市公共廁所建設與管理規範》，做到「四淨三無兩通一明（地面淨、牆壁淨、廁位淨、周邊淨；無溢流、無蚊蠅、無臭味；水通、電通；燈明」基本標準。除這些基本條件，部分翻新公廁連外觀都改裝成嶺南或古樓風格，甚至有庭園設計、廁格門髹上水墨畫等等。配套方面也爭取做到節能及環保，例如越秀公園的公廁除採用復古照明燈及吊扇，亦利用自然採光減低用電需求；獵德休閒廣場的公廁裝配節能感應燈；一些面積較小的公廁如赤崗東公廁，空間雖受制約，但也擺放小盆栽加強綠化。而且市內90%以上公廁設有無障礙通道，部分更有殘障廁所、兒童廁所、育嬰室等，一改以往行過公廁要掩鼻而逃的形象。

掃碼掃臉出廁紙 設空格顯示屏

此外，廣州公廁的改造也以智能化為方向，例如取紙機，既有自動感應式，亦有掃二維碼甚至是「刷臉」出廁紙，雖然每刷一次只有3格廁紙，但其實可以多刷幾次，目的主要是避免有人一下子抽出太多廁紙弄致一地都是。至於廣州人民公園的公廁，智能化程度則更高，廁所入口裝有智能信息顯示屏，既可顯示廁格使用情况，亦提供諸如空氣流通、氣味等的環境數據。

為進一步便利市民，廣州市城管部門還設計了廣州公廁雲平台，市民透過手機上的微信小程序便可查找附近公廁位置，以及該公廁提供的設備，市民還可「點評」這些公廁，作為政府日後改善管理的參考。

港剛試行智能 10公廁陸續安裝

比起廣州，上月獲香港廁所協會頒發「2021年香港最佳公廁」金獎的堅尼地城士美菲路市政大廈公廁，在綠化及環境設施整潔方面都勝一籌；銀獎的深水埗欽州街公廁，在高使用量之下仍非常整潔。但智能化方面，香港公廁則落後於廣州，不過食環署已展開「智能公廁系統試行計劃」，今年5月起於尖沙嘴東公共運輸交匯處公廁及灣仔修頓中心公廁試行智能公廁系統，為期一年，該計劃所收集的信息及數據，將用作提升公廁管理、服務質素及市民體驗的參考。此外，食環署亦與機電工程署合作，研究利用「政府物聯通」推行智慧廁所試驗計劃，由今年第三季起，陸續在10間食環署公廁安裝相關設備，應用物聯網技術收集多項公廁運作數據，包括使用量、溫度、濕度、臭味等環境參數、消耗品等的使用情况，以及包括乾手機等機電設備。

所謂「新屎坑三日香」，保持公廁潔淨是持之以恒的衛生工作。申訴專員公署今年5月的報告指出，本港多區公廁衛生環境惡劣，每日平均使用率超過3000人次的繁忙公廁，更被批評垃圾多、地面濕滑；又稱每年公廁設施需維修的項目多達逾萬個，但有些維修服務拖延半年，涉及的承辦商只被罰54元，而且平均計算，每間公廁17年才翻新一次。數據又顯示，2018及2019年，食環署分別接獲2626宗及2367宗有關公廁的投訴，2020年頭9個月的投訴亦有1777宗，可見近3年來公廁的投訴未見降低。以被香港廁所協會評為「最急待改善公廁」的觀塘海濱花園公廁為例，除了地面濕滑、有尿垢、有積水、冲水系統失修及無清潔員工值班，部分廁門還出現猶如子彈孔的痕迹，與初建成時「金碧輝煌」、「美輪美奐」已大相逕庭，可見在公廁維護及清潔方面，有關部門多有不足。

穗公廁旁建休息室 安排管理人員受訓

兩年前一張流傳於網上的清潔工在公廁食飯的相片，揭示基層員工待遇欠佳。在公廁日常維護以及清潔工待遇方面，廣州的做法或可借鏡。為保持公廁質素，廣州市已建立長效保潔工作機制，包括要求城區公廁做到12小時至24小時有專門的清潔工值班，為確保工作質量，公廁附近會建有休息室，供清潔工在非值班時間休息、食飯等等；此外，市政府還組織公廁建設與管理工作業務培訓班，安排各區政府、負責公廁建設與管理的相關人員接受培訓，課程涵蓋公共廁所系統設計研究、智慧環保節能公廁建設、公廁建設及管理提升內容與標準解讀、公廁預算指標編制等，將公廁管理變得更系統化。