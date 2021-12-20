許樹昌促元旦後推「疫苗氣泡」 進食肆須打針

【明報專訊】政府專家顧問許樹昌昨出席無綫電視《講清講楚》時，分析本港首11宗Omicron輸入個案，稱大部分人無病徵、少數有喉嚨痛，未有出現肺炎，平均留院10至17天，即使入院時病毒量高，數天後減少及檢測呈陰性出院，同時全部患者均毋須服食抗病毒藥物。不過他說上述患者大部分已接種兩劑新冠疫苗，另一未打針的年輕患者病毒量低及有抗體，相信已感染一段時間，故很快已可出院；與此同時，現時南非染疫入院者大部分均未打針，曾有長者出現嚴重情况需入院。
許按此分析，認為面對未來可能出現的新一波疫情、特別是Omicron，接種兩劑疫苗甚至第三針有其必要，建議最快元旦後實施「疫苗氣泡」，即打針才可進入食肆，「過咗年點都要開始推行」。被問到會否擔心趕不及實施，他相信特區政府會考慮適當推行時機，自己則認為愈快愈好，並稱新加坡、澳洲及歐美多國已實施同類政策，而本港長者及免疫力不足等高危群組不少人未打第一針，認為如不用「疫苗氣泡」，本港接種率或持續停滯不前。
Omicron患者大部分打齊針
許：打第三針增抗體
許又強調，即使近期多項研究顯示Omicron會減弱疫苗抗體水平，但疫苗仍能引發T細胞反應保護患者，而打第三針更可進一步提升抗體水平。他與中大團隊正研究接種第三針科興或復必泰對付Omicron的效果，料最快本周中期有結果。
（新冠疫情）
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