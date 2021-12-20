許樹昌促元旦後推「疫苗氣泡」 進食肆須打針

許按此分析，認為面對未來可能出現的新一波疫情、特別是Omicron，接種兩劑疫苗甚至第三針有其必要，建議最快元旦後實施「疫苗氣泡」，即打針才可進入食肆，「過咗年點都要開始推行」。被問到會否擔心趕不及實施，他相信特區政府會考慮適當推行時機，自己則認為愈快愈好，並稱新加坡、澳洲及歐美多國已實施同類政策，而本港長者及免疫力不足等高危群組不少人未打第一針，認為如不用「疫苗氣泡」，本港接種率或持續停滯不前。

Omicron患者大部分打齊針

許：打第三針增抗體

許又強調，即使近期多項研究顯示Omicron會減弱疫苗抗體水平，但疫苗仍能引發T細胞反應保護患者，而打第三針更可進一步提升抗體水平。他與中大團隊正研究接種第三針科興或復必泰對付Omicron的效果，料最快本周中期有結果。

（新冠疫情）