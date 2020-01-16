增6輸入涉N501Y變異 專家顧問：應觀察14日再通關

新增6宗N501Y個案為4男2女，年齡介乎20至46歲，均已接種最少兩劑新冠疫苗，一人更已接種3劑國藥疫苗，當中一名46歲男機組人員上周五（17日）從意大利乘航班CP134抵港，在機場檢測呈陽性。餘下兩宗個案一宗涉L452R、一宗無變種。

連同上周六確診的3名N501Y患者，共有9宗N501Y未知是否涉Omicron，衛生署稱9宗個案仍在進行全基因組測序分析。另外，因應巴勒斯坦和烏克蘭發現Omicron個案，特區政府將兩個地區列入A組名單，本周三（22日）凌晨零時生效，僅完成接種疫苗並持認可紀錄港人方可登機回港，抵港後須於酒店強檢21天。

薛永恒：逾59萬人申「港康碼」

內地及本港正準備通關，薛永恒昨在商台節目《政好星期天》表示，確實日期有待中央決定，但相信很快會有好消息，截至昨早已有約59.1萬人申請「香港健康碼」帳戶，當中逾34萬人帳戶已啟動。他說，通關時「港康碼」可在政府網頁轉為「粵康碼」，而安排上將會是粵港對等，即市民不論北上和南下都要轉碼。

不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫電視《講清講楚》中分析，早前感染Omicron的36歲男機組人員曾入社區3天，基於病毒有潛伏期，未來14日有否接觸者確診成關鍵，加上廣州越秀區社區出現Omicron個案，認為先觀察14天再決定通關「穩陣啲」，若無爆發可如常進行。

倡覓酒店專接Omicron地區抵港者

本港現時將有Omicron個案地區均納入A組，嚴重地區抵港者需加強監察，抵港首7天要住竹篙灣檢疫中心，不過疫情嚴重的英國暫未需加強監察。許預料，隨着英國留學生假期將回港，相信特區政府要開始尋找一至兩間指定酒店，專門接收有Omicron個案地區抵港者，並需盡量保持走廊空氣流通，如加設高效能空氣過濾器。

許分析，機組人員居家檢疫始終存隱憂，應考慮收緊檢疫要求，若安排全部人員在酒店檢疫14日，人手將出現很大困難；而現時機組人員在家檢疫人數不多，他建議衛生署考慮上門為機組人員採樣，減少傳播風險。

另外，陳肇始昨在立選投票後表示，就機組人員免檢疫安排及上述個案，運房局已跟航空公司聯繫及調查，務求避免同類個案發生。

明報記者

（新冠疫情）