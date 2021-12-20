取代蔡展鵬 簡啟恩擢升國安處長 未來一哥大熱周一鳴料升副處長

現任副處長（管理）郭蔭庶等多名警隊高層明年相繼退休，預料警隊管理層將會「大執位」，其中「未來一哥」大熱人選、現任刑事及保安處長周一鳴料再更上一層樓，升任副處長（管理）（見圖）。

首任國安處長蔡展鵬今年5月被揭發於3月時光顧灣仔一間無牌按摩院，停職受查近5個月後，警方指他「不涉刑事」，8月中調任人事及訓練處長。國安處長一職懸空近半年。據悉將由其原副手、助理處長（國家安全1）簡啟恩升任。

簡啟恩1991年加入警隊，曾任機場警區指揮官、灣仔警區指揮官、港島總區副指揮官。2019年擢升助理處長，掌管服務質素監察部，去年調任國安處。簡曾於上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院受訓。

新設助理處長 料郭嘉銓升任

另有兩名助理處長獲升任高級助理處長，包括助理處長（行動）陳俊燊，料接替明年退休的郭蔭庸出任行動處長；現任助理處長（刑事）葉雲龍，料接替明年升任副處長的周一鳴，出任刑事及保安處長。

另外，有5名總警司升任助理處長，當中包括警察公共關係科總警司郭嘉銓，料升任警隊擬增設、主理公共關係的新助理處長一職，惟仍須待新一屆立法會審批通過「開位」。

其餘獲升任助理處長的警官，包括現駐守保安部的趙詠蘭料升任助理處長（國家安全1）、現駐守刑事情報科的王忠巡料升任警察學院院長、總警司（刑事）鍾詠敏料升任助理處長（刑事）、網罪科總警司羅越榮料升任東九龍總區指揮官。

另12人升總警司

另有12人升任總警司，包括沙田區副指揮官汪威遜，2019年汪曾多次出席警方記者會，為警方行動解畫。另外，大埔區副指揮官曾淑賢亦擢升總警司，將調任警察公共關係科，料接替明年升職的郭嘉銓。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676