消費券稍旺銷情 工展商：仍遜2019

常客：買鮑魚都鬆手啲

300萬用八達通取消費券的巿民本月16日獲發最後一期消費券1000元。本報記者觀察，昨午會場相比本月11日開鑼日有更多市民帶同手推車入場購物。黃太昨早11時就進場購物，不足一個半小時已花近3000元買鮑魚、海味等食品，裝滿一個環保袋及手推車，她預計最後會花5000元離場，與過去幾年相若。儘管今年沒加碼，黃太認為派發第三期消費券有提升其消費意欲，笑言買鮑魚時會「鬆手啲買」。她昨花逾1000元買鮑魚，又稱若無消費券，金額應會減少兩成。

有稱「早花光」未增購買欲

亦有市民說消費券「好快使晒」，無影響消費意欲。陳太一家三口昨攜同兩架手推車到場。在售賣鮑魚福袋攤位前排隊的她稱，共花數千元買花膠、陳皮及剪刀等貨物。她說無設預算，「見到鍾意的東西就買」，被問到派發第三期消費券有否影響消費意欲，陳太稱沒影響，因早已花光消費券。

本周投票兼下雨 料生意轉差

美味棧董事總經理佘瓊峰稱，上周四派發新一期消費券後，攤位營業額比開幕日增約一成。他透露每日原有一兩萬元營業額為電子付款，近日則提高至三四萬元，估計是因消費券。佘認為消費券雖有作用，但效果不大，「畢竟1000元不是很多」，與2019年工展會相比業績仍較「普通」。他亦嘆今日為立法會選舉，加上天文台預測未來幾日有雨，預計本周生意應會比上周跌近三成。

一家粉麵店負責人李先生表示，派消費券後生意額有一成增長，但營業額仍較2019年維園工展會低兩成。他說今年顧客比往年「手緊」，如以往人均購買三四包麵，今年只買一兩包。