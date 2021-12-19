稱客人攜外賣食物 只提供場地餐具 九華徑燒烤場「轉型」復活

民政食環稱巡查後未發現違法

葵青民政事務處表示，上周四（16日）接獲消息，得悉有關場地有小量人燒烤，相關部門當晚隨即派員到場巡查。有關場所負責人表示場所並非營業中，只是有私人燒烤活動，處方會密切留意情况，有需要時會採取適當行動。食環署表示，近日（包括昨日）多次派員巡查，其間並未發現有人無牌經營食物業，會繼續留意該處情况及採取適當行動。警方表示有定期派員到各處所巡邏，會按既定程序及考慮實際違規情况，根據《預防及控制疾病條例》執法。

稱已易手 重聘舊員工

九華徑前「吉吉燒」燒烤場位置，昨日豎起印有「Lucky 360 Management & Marketing Services」的易拉架，場內貼有「Lucky 360」的安心出行二維碼。該處一名關姓經理說，燒烤場已易手，改以「場地管理」形式經營，「新老細好好，請番我哋啲舊員工」。他說現時會與一些網購公司合作，以租場形式經營，客人向指定網購店訂購食物，送到燒烤場門外，客人到門口自取，經網購公司確認客人人數，方可獲准入內燒烤，不接受未有預訂食物的「街客」，因該處為「私人場地」。

與供應商合作供客人訂購食物

關說，現時已有3間公司合作，包括一間燒烤包公司、一間海鮮公司，並正洽談一間年糕公司，讓其在場內「搞試食」供客人訂購，並正洽談在場內搞小型年宵，售賣年花等。

關又說，燒烤場不再提供食物，只會提供場地、餐具、紙巾等，會確保在場者遵守社交距離的4人限聚令，不再跟餐飲處所的限聚要求。他說現時改用環保炭，炭及飲品要在村口的士多購買，會向小童及長者送飲品「回饋社會」。他說場內約三分之二員工是九華徑村民，「一家大細，志在有糧出，搵啖食」。關說昨日為第三日試業，昨晚約有20人在內燒烤，相比以往周末同時段約200人，只得十分之一。他又說，3日來警方、食環等每日到來巡視，對方表示是否合法要「返去研究」。

大狀：若有拆帳 未必合法

大律師陸偉雄稱，新的燒烤場看似只提供場地，不收顧客錢，但質疑「唔收錢賺咩呢？」他說警方或食環署如能證明與燒烤場合作的外賣公司背後經營者有關連，或有拆帳，法律上屬「虛假安排」，亦屬經營無牌食肆。