魚排首獲有機認證 養珍珠貝食用 30萬隻最快下月售 平過進口帆立貝可製XO醬

明報記者 馬耀森

選址吉澳 最北水域水質佳

政府基於環境影響理由，自1990年代停止簽發新海魚養殖牌照，至2014年再以先行計劃重新向個別養殖場發牌。香港漁民團體聯會副主席羅廣財養魚逾30年，認為本地魚排養殖業長遠要升級轉型，提升競爭力，於2018年在位於新界東北的吉澳試驗養殖首批珍珠貝，去年推出約3萬隻。養殖場今年中獲香港有機資源中心的有機認證，是本港首個獲有機認證的海產養殖場，最快下月推出約30萬隻珍珠貝。

羅廣財的養殖場位於吉澳的澳背塘，遠離市區，水質清澈。他說，有機養殖對水質要求甚高，他於籌備養殖珍珠貝初期，花了不少時間尋覓合適地點，包括大埔三門仔、榕樹澳、西貢鹽田梓等，最後到吉澳，剛好有漁民退場，將牌照轉讓給他，於是在澳背塘開設全港首個有機養殖場。他說澳背塘位處香港最北水域，水流較急，水體交換較快，海水溶氧量亦較高。

毋須餵糧 成本較養魚少八成

羅說，近年業界飼養海魚成本不斷增加，購買魚苗已涉一定成本，「一條石斑苗要十幾元」，外國入口的魚糧成本亦高，「優質的有機魚糧每公噸逾萬元，如遇上天災，隨時血本無歸」，故他挑選「馬氏珍珠貝」養殖，因屬本地原生品種，適應本地水質及氣候，加上貝類生物是濾食性，進食水中微生物，毋須餵糧，整體成本較養魚少逾八成，認為本港漁民長遠如要升級轉型，可選擇養殖珍珠貝。

斥資百萬引進日本養貝技術

為提升飼養珍珠貝的效率，羅斥資近100萬元，從日本引入洗貝船及養殖珍珠貝的長方形網架，每行6至8隻，排滿8行，放在1至2米水深。他說，傳統會以圓桶形網籠飼養珍珠貝，但珍珠貝擠在籠中，生長速度各異，體型參差；至於日本研發的長方形網架，珍珠貝垂直一排排放入水中，避免重疊，每隻珍珠貝均可攝取相若分量的微生物，去年試驗結果顯示日本方式養殖珍珠貝較理想，存活率達八至九成，每隻珍珠貝體積相若。他又說，珍珠貝在水中生長一段時間後，殼面會依附藤壺等影響珍珠貝生長，以往要以人手除去這些「多餘」的生物，甚為費時，於是從日本訂購洗貝船，其配備高壓水槍與運輸帶，可在養殖珍珠貝的網架之間駛過，只需一人之力就可將網架提起上水，以高壓水槍將附在網上附生生物清除，迅速放回海中，既可提升效率，亦可節省人手。

昔日本港養殖珍珠貝只取其珍珠，羅廣財稱，現時他飼養珍珠貝是供食用，但本地品種的珍珠貝體積較小，每隻直徑約8厘米，肉不及扇貝多，「唔係啖啖肉」，味道卻濃郁，不但可作海鮮進食，亦可製成XO醬，他會交由漁護署的魚類統營處銷售，以及與本地廠商合作製作XO醬，暫未為珍珠貝定價，相信較進口的帆立貝便宜。他又稱，本地珍珠貝由落苗至成熟約10個月至1年，即每年只有一造，現時在澳背塘養殖的30萬隻珍珠貝預料下月推出市場，若反應理想，明年可增產1倍至60萬隻。

上月在赤柱廣場舉行的本地有機水產節曾展出該魚排養殖的珍珠貝，以蒜茸粉絲蒸煮。

（城市保育）