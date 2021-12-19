客無掃安心 須停晚市14日 受罰食肆：警一嚟到就知邊個冇嘟

警方食環未回應是否放蛇

警方回覆本報稱，旺角警區聯同食環署前晚突擊巡查多間處所，在花園街3至5號食肆（即光榮冰室）、花園街5號一遊戲機中心及西洋菜北街159號一酒吧，分別票控各一名男子（16歲至31歲）未有掃描安心出行；油麻地分區則與食環署巡查彌敦道483至451A號（即泰COOL）及吳松街143號一食肆，票控1男3女（20至24歲）未有掃描安心出行，所有處所負責人因沒有確保場內顧客掃描安心出行被票控。有關食肆停晚市14日，只准二人一桌。食環署稱前晚在油尖區及旺角提出5宗檢控。

稱聖誕除夕停晚市損失大

「泰COOL」在facebook專頁表示，前晚有超過30名警員及食環處人員「衝上」位於彌敦道的分店，「一嚟到就知道邊個客人冇嘟」，其後再發現另外兩名年輕客人「啱啱嚟到準備坐低」就被票控。店方又引述警方稱「一定要入門口之前掃」，呼籲同業小心。該分店負責人蘇小姐說，一名女子前晚8時許到店，比同枱另外兩人遲，該女子甫坐下不足1分鐘，就有大批警員及食環署人員衝入餐廳，指該女子無掃描二維碼，但看不到她有否被票控，只目睹警員向另外兩名坐得較近門口的食客發告票。蘇說不揣測當局行動是否故意針對或動機為何。她說平時午市只會有套餐應市，晚市顧客在主餐牌單點菜式、喝酒等才是主要收入來源，如今聖誕至除夕都無晚市堂食，損失大得難以估計。

質疑巡查時間「如此精準」

旺角花園街「黃店」光榮冰室前晚在facebook連發多篇帖文，稱有食環署及警員巡查，當時店內滿座，其中一名男食客被發現未有掃描安心出行而被票控。該店質疑警方在該食客到場後20分鐘內到場，形容當局巡查時間「如此精準」。本報昨日向光榮冰室查詢，職員拒絕回應。