網倡「平安夜革命」 自閉送貨員控7罪 首引連登帖控煽動 控方：自前年發9000類似帖文

男被告陳泰森（22歲）出庭時將右手握拳放在心口位置，據悉他患自閉症，正領取傷殘津貼。被告面對7項控罪，首項控罪指他於今年12月13日在香港煽惑他人參與非法集結，違反普通法及《公安條例》第18條。被告其餘6項罪名以《刑事罪行條例》第10（1）（a）條提控，指他於今年9月24日、10月1日、10日、24日、11月7日及12月8日，在香港作出具煽動意圖的作為，即在「連登討論區」發布共6則帖文，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府或激起對其離叛、引起對香港司法的憎恨，以及激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項等（見表）。

控罪書顯示，本案由警方國家安全處負責。據了解，涉案帖文疑號召市民今年12月24日上街抗爭，參與「平安夜革命」及「香港獨立革命前哨戰」，亦有提及反修例運動常見的口號。

警檢示威裝備仿製槍

代表控方的律政司署理副刑事檢控專員（特別職務）周天行在庭上表示，警方從被告的手機及電腦發現，他由2019年6月至被捕當日，發布約9000則與本案控罪類似的帖文，故警方需時檢驗帖文，以調查被告是否牽涉更多罪名。

控方又稱，警方在被告寓所找到示威者常用的裝備，亦檢獲疑似仿製槍，需時化驗證物。羅官應控方申請，將案押後至明年2月11日再訊。

控方反對被告保釋，辯方提出擔保申請。羅官聽畢雙方陳辭後拒絕被告保釋。被告保留保釋覆核權利，將於12月22日開庭處理。羅官提及，本案有不少文件證供，控方應盡早翻譯，以加快進度。

被告保釋遭拒 保留覆核權利

此外，繼高等法院設安檢設施後，西九龍法院大樓由昨日開始全面實施安檢，大樓1樓被劃為安檢區，增設3部X光掃描機，市民要將隨身物品放在X光機的輸送帶，讓保安人員檢查是否藏有液體及利器後，再通過金屬探測器檢查。

昨早所見，逾20名保安人員在大樓安檢區看守，律師及傳媒等獲安排使用專用通道，安檢程序與其他市民一樣。

西九法院設X光機安檢 全港首採

翻查資料，西九龍法院為目前首個採用X光儀器安檢的法院，規格比高院更嚴謹。較大規模的國安法或暴動案件如民主派初選案，一向在西九龍法院審理。警方上月接報西九龍法院及沙田法院收到可疑粉末信件，數十人疏散。

【案件編號：WKCC5115/2021】